Ce 15 février 2023, France Bleu Paris s’installe dans la ville où il fait bon vivre : Boulogne-Billancourt

La ville de Boulogne-Billancourt vient de remporter l’événement France Bleu Paris de « La commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023 ». Ce mercredi 15 février, nous lui consacrons une journée spéciale tout au long de nos différentes émissions.

ⓘ Publicité

6h00 – 9h00, la Matinale

Dès 5h00 du matin, Robin Bernaud plantera le drapeau « France Bleu Paris » à Boulogne-Billancourt, qu’il sillonnera dans notre matinale entre 6h00 et 9h00 à la rencontre des habitants et de ceux qui, dès les premières heures du matin, font vivre la commune. En studio, l’équipe de la Matinale nous prépare plusieurs rendez-vous pour cette émission co-diffusée sur l’onde 107.1 de France Bleu Paris et sur France 3 Paris – Île-de-France : « La Nouvelle Eco » se focalisera sur l’activité économique de cette commune des Hauts-de-Seine, et Romain Ambro recevra L'invité de 7h45 pour nous parler de l’histoire et du développement de Boulogne-Billancourt depuis le début du siècle dernier autour des usines Renault.

9H00 – 12H00, Culture, Experts et Cuisine sur France Bleu Paris

Entre 9h00 et 11h00, Corentine Feltz vous prépare plusieurs rendez-vous. Dans Côté Culture entre 9h00 et 9h30, nous vous dirons tout sur l’actualité culturelle dans la commune et sur La Seine Musicale , ce vaisseau situé sur l’Île Seguin. Nous vous présenterons également le LFL CIC Day, l’énorme événement de Esport et du jeu League of Legends qui se déroulera à la Seine Musicale le jeudi 16 février.

Dans Côté Experts de 9h30 à 10h00, Corentine Feltz vous présentera une initiative innovante mise en place à Boulogne-Billancourt par Grand Paris Seine Ouest, le tri sélectif et la collecte des déchets alimentaires sur tout le territoire. La transition sera facile pour le Côté Saveurs entre 10h00 et 11h00, où nous vous donnerons nos meilleures adresses culinaires boulonnaises, alors que David Kolski sera en direct du marché Billancourt.

Puis Laurent Petitguillaume vous donne rendez-vous entre 11h00 et midi pour un Embarquement Immédiat 100% Boulogne-Billancourt. Venez tester vos connaissances sur la commune et qui sait, essayer de remporter de jolis lots.

Le 16h00 -18h00 en direct de Boulogne-Billancourt

L’après-midi, Eric Bastien en studio et David Kolski en direct de Boulogne-Billancourt vous donne rendez-vous pour une émission spéciale pendant laquelle David tendra le micro à de nombreux acteurs de la vie locale ainsi que des personnalités boulonnaise pour y parler loisirs, foods, patrimoine, association, culture ... Le trophée du Vainqueur 2023 de « La commune où il fait bon vivre en Île-de-France » sera remis en direct des salons de l’Hôtel de Ville à Monsieur le Maire, Pierre-Christophe Baguet.

Le Trophée de La commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023 © Radio France

Pour finir cette journée spéciale, 100% PSG, le mag !

Enfin, nous conclurons cette journée 100% Boulogne-Billancourt dans 100% PSG, le mag , en débriefant avec Pia Clemens et des supporters boulonnais le choc en Ligue des Champions, Paris Saint-Germain – Bayern de Munich, qui se déroulera le mardi 14 février au Parc des Princes, un stade situé à quelques mètres de Boulogne Billancourt, et dont l’une des tribunes porte l’appellation « Tribune Boulogne ».

Vous êtes nés à Boulogne-Billancourt ? Vous y avez grandi ? Vous y vivez ? Boulonnaises, Boulonnais, mettez votre commune à l’honneur ! Rendez-vous le mercredi 15 février, toute la journée sur les antennes de France Bleu Paris, nous attendons vos appels en direct au 01 42 30 10 10 pour nous dire pourquoi Boulogne-Billancourt est « La commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023 » !

#Fierté 2023 #bonvivreenIDF