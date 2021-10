Deux mois après la rentrée, les Français sont-ils plus fatigués que d'habitude ?

Claire Leconte, chronobiologiste, était l'invité de France Bleu Paris à 8h15 pour expliquer comment améliorer la qualité de son sommeil et réduire sa fatigue, deux mois après la rentrée. Selon la spécialiste, une fatigue physique et émotionnelle s'est installée plus tôt que d'habitude dans l'année.

Les Français sont-ils plus fatigués que d'habitude ? Deux mois après la rentrée, la fatigue se fait déjà ressentir. Si certains peuvent profiter des vacances de la Toussaint pour souffler, ce n'est pas le cas de tous.

Claire Leconte, chronobiologiste, constate une fatigue générale plus importante que les années passées. Elle était l'invité de France Bleu Paris à 8h15 pour expliquer comment améliorer la qualité de son sommeil et garder la forme.

Une fatigue physique et émotionnelle

Selon la spécialiste, la fatigue est bien plus importante à ce stade de l'année : _"On cumule une double fatigue_. D'abord physique parce que la rentrée a changé nos modes de vie par rapport aux vacances et certains ont quitté le télétravail. Mais aussi une fatigue émotionnelle parce que la pandémie est toujours là."

Comment faire pour retrouver la forme ? "Tout passe par le sommeil", précise-t-elle. "Que ce soit les adolescents, les adultes ou les enfants, il faut savoir s'écouter. Il n'est pas rare que l'on ressente un coup de froid en fin de journée. Mais comme on est occupé, on met une petite laine et on continue nos activités. C'est une erreur. Cela veut dire que notre température centrale est en train de baisser au niveau du cerveau et que le sommeil est prêt à arriver et qu'il faut se coucher."

La grasse matinée déconseillée

Quant au réflexe de la grasse matinée pour récupérer pendant le week-end ou les vacances, Claire Leconte explique qu'il ne s'agit pas d'une bonne idée. Pendant les vacances, elle préconise même de _"se coucher toujours à la même heure, pas trop tard_, pour profiter du sommeil de nuit qui est plus réparateur".

L'alimentation joue aussi sur le sommeil, selon la chronobiologiste, et spécifiquement le petit-déjeuner. _"_Il faut des sucres lents, des sucres rapides et des produits protéinés dès le matin." Pour les lève-tôt, pas d'excuse : "Il faut emmener son repas sur son lieu de travail !", conclut-elle.