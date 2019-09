Comment faire baisser sa facture énergétique dans une maison ?

Dijon, France

Cyril Chapeleau, conseiller Info Energie à l'espace Info Energie de Bourgogne est spécialiste de la question. Il était l'invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi matin à 8H24.

Le PDG d'Elithis qui a construit à Dijon il y a 10 ans la première tour à énergie positive explique qu'il peut réduire à zéro la facture énergie dans son futur bâtiment à Dijon. Est-ce possible ?

"Ca peut être possible dans une tour mais c'est plus difficile car en général si on veut produire autant d'énergie qu'on en consomme, la solution la plus simple pour le moment, c'est d'installer du photovoltaïque sur le toit, mais on a une surface qui est forcément moins importante que sur une maison proportionnellement à sa taille, mais c'est un bel objectif et j'espère qu'ils vont y arriver !"

Vous conseillez les particuliers qui ont une maison. Est ce que c'est compliqué de passer en "basse consommation" et pas trop cher ?

"Il peut y avoir un surcoût à l'investissement pour passer à un bâtiment à énergie positive, mais si l'on fait un calcul sur vingt ans, on est gagnant. Le fait d'avoir une bonne isolation au départ est une bonne chose . Pour les matériaux de construction, il n'y a pas forcément d'importance si ce n'est pour le confort , il faut surtout avoir une isolation continue et une bonne étanchéité à l'air"

On s'y retrouve financièrement au bout de combien de temps ?

"Ça dépend énormément du type de projet. On parle plutôt d'un coût global sur une vingtaine d'années. Avec une bonne rénovation ou encore plus simplement avec une construction , on sait que dans les vingt ans, le solde sera positif par rapport à l'absence totale de travaux."

Ecoutez l'interview en intégralité