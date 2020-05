Confinement : les cérémonies du 8 mai 1945 en tout petit comité

Le 8 mai 1945, après presque 6 ans de combat et des millions de morts à travers tout le continent européen, l'Allemagne nazie capitulait et les Alliés pouvaient fêter leur victoire. 75 ans plus tard, les cérémonies commémoratives seront particulièrement encadrées et restreintes en Moselle, en raison de la crise sanitaire du Coronavirus.

Une seule et unique cérémonie à Metz

A Metz, le préfet de la Moselle présidera, ce vendredi à 9 heures, une commémoration départementale. Devant le monument aux morts, seront uniquement conviés le maire de Metz, Dominique Gros, le gouverneur Militaire, ainsi qu'un porte-drapeau. Durant cette cérémonie qui sera normalement diffusée en direct sur les réseaux sociaux, les gestes " barrière " seront naturellement de de rigueur. Le public n'est pas autorisé à y assister.

Le Souvenir Français pleinement mobilisé

En Moselle, le Souvenir Français compte plus de 70 sections et 8000 adhérents, dont de nombreux porte-drapeaux. Ils seront sur le pont ce vendredi pour honorer la mémoire des victimes de la Second Guerre Mondiale. Mais là-aussi , dans les petites communes, le protocole de ces cérémonies du 8 mai est très strict.

René Drouin, le maire de Moyeuvre Grande est aussi le délégué général en Moselle du Souvenir Français. Il précise les consignes établies par les autorités.

Pas plus de 2 personnes devant le monument au mort, le maire ou son adjoint, un porte-drapeau, pas de public, pas de fanfare ni de discours, un simple dépôt de gerbe et une minute de silence et c'est terminé !

La Marseillaise à Amnéville

Pour saluer les 75 ans de cette victoire sur le Nazisme, le maire d' Amnéville invite ses administrés à chanter la Marseillaise, ce vendredi à 20 heures.

A Montigny-les-Metz, le maire Dominique Bohl va aussi convier deux membres de son conseil municipal des jeunes, à la cérémonie du 8 mai.

Dans un communiqué publié par le ministère des Armée, le Président de la République demande aussi aux " Français qui le souhaitent de pavoiser leurs balcons aux couleurs nationales ".

Un Memorial Day virtuel

Le 25 mai prochain, c'est aussi le Memorial Day qui est célébré à travers le monde dans les 26 cimetières militaires américains, dont celui de St Avold. Les traditionnelles commémorations seront annulées ce jour-là. Mais l' ABMC, American Battle Monuments Commission, annonce d'ores et déjà deux cérémonies virtuelles diffusées sur son site internet ses réseaux sociaux.