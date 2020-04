DIRECT - Coronavirus : Le point sur la situation dans le Poitou-Charentes ce samedi 4 avril

Vendredi 3 avril, l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine annonce 735 personnes hospitalisées dans la région, soit 30 de plus que la veille. Parmi elles, 225 sont en réanimation ou soins intensifs.

La Nouvelle-Aquitaine compte 735 personnes atteinte du Covid-19 hospitalisées, dont 225 en réanimation ou soins intensifs (données Santé Public France du 3 avril à 14h). 100 personnes sont morts, soit six de plus que vendredi.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page.

L'essentiel

La barre des 100 décès liés au coronavirus en Nouvelle-Aquitaine a été atteinte vendredi 3 avril. La majorité des décès ont eu lieu en Gironde. 14 personnes sont mortes dans les hôpitaux de Charente et Charente-Maritime, et 21 dans ceux du Poitou, selon les chiffres de Santé Publique France du 3 avril à 14h.

Le direct

10h41 : En Charente-Maritime, la gendarmerie renforce ses contrôles en ce week-end de début de vacances de la Zone C (Toulouse, Montpellier). Les gendarmes ont procédé à une dizaine de verbalisations.

Les gendarmes de Charente-Maritime renforcent les contrôle ce week-end. - Gendarmerie 17

10h08 : La SNCF annonce qu'elle va réduire davantage son offre de train en Nouvelle-Aquitaine en appliquant un "plan de transport pandémie". Dans le Poitou-Charentes notamment, à partir de ce samedi, le réseau TER assurera un seul aller-retour entre Sainte et La Rochelle, et un seul entre Poitiers et Angoulême.

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus et l'essentiel de l'information sur l'ensemble du Poitou-Charentes.