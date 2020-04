DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation en Poitou-Charentes ce samedi 11 avril

Le nombre de personnes hospitalisées en Nouvelle-Aquitaine est en baisse pour la deuxième journée consécutive : 17 personnes de moins que la veille. Les personnes en soin intensifs sont aussi moins nombreuses : 229, soit 12 de moins en 24h.

L'essentiel

Quinze malades du coronavirus d'Île-de-France ont été transportés dans les hôpitaux de Poitou-Charentes hier. Ils sont arrivés par TGV médicalisé.

Une personne est décédée des suite du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine en 24h. Mais le nombre d'hospitalisations et de malades en réanimation est en baisse pour la deuxième journée consécutive.

Le direct

10h10 : Des tests de dépistage dans les EHPAD. Le laboratoire interdépartemental Qualyse peut désormais assurer et organiser de tels tests, et les président des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Corrèze ont décidé de les mettre en place au plus vite dans les maisons de retraites. 10 000 tests pourront être réalisés au total dans les deux prochaines semaines.

