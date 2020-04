Coronavirus : le point sur la situation en Poitou-Charentes ce samedi 18 avril

Comme à l'échelle du pays, le nombre de patients atteints du coronavirus hospitalisés, ainsi que ceux en réanimation, est en baisse en Poitou-Charentes. 184 personnes sont actuellement soignées dans les hôpitaux de Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres.

184 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés en Poitou-Charentes selon les dernier chiffres communiqués par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. 74 personnes sont mortes dans notre région depuis le début de l'épidémie.

L'essentiel

Sur les 184 patients Covid-19 hospitalisés en Poitou-Charentes, 48 sont en réanimation. A l'hôpital de Niort, où notre reporter Noémie Guillotin a pu se rendre, la situation est "calme".

Le fil actu de l'après-midi

18h20 : Selon les derniers chiffres de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, le nombre patients atteints du Covid-19 hospitalisés est en baisse : 181 personnes dans les hôpitaux de Poitou-Charente, soit trois de moins que la vieille. En réanimation aussi, bonne nouvelle : 45 personnes sont encore dans le service, soit trois de moins en 24h.

18h00 : Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Poitiers après qu'un homme a renversé un septuagénaire avec son fourgon mardi 14 avril à Saint-Julien-l'Ars dans la Vienne. Il était positif aux stupéfiants. La victime est toujours hospitalisée, son pronostic vital est engagé.

17h00 : 29 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur l'aire d'accueil des gens du voyage à Pressac, dans le sud Vienne. Trois familles non contaminées ont été relogées sur le stade d'Availles-Limouzine.

16h10 : L'ensemble du Poitou-Charentes placé en alerte jaune aux orages depuis 16h aujourd'hui. Prudence si vous sortez (pour travailler, pour des achats de première nécessité...). Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Météo France.

16h10 : On parle encore de masques, cette fois en Charente-Maritime : le département a commandé des masques pour tous les habitants du 17.

15h20 : Des maisons et des voitures ont été taguées la nuit dernière au Bois-Plage-de-Ré sur l'Île de ré. Une enquête est ouverte.

14h30 : Un mois que vous êtes confinés et vous avez (re)lu tous les livres de votre bibliothèque ? Bonne nouvelle, à Niort la Librairie des Halles propose un "drive" ! Suite à une autorisation préfectorale, vous pouvez désormais commander en ligne sur le site de la librairie et aller les récupérer deux fois par semaine.

Le fil actu de la matinée

11h50 : Les cyber-criminels profitent de la crise... La gendarmerie de Charente-Maritime vous rappelle de redoubler de vigilance en cette période propice aux arnaques.

11h00 : C'est à peine les vacances scolaires, et on ne sait pas encore les conditions de reprise des cours des élèves le 11 mai, mais il faut penser à la rentrée de septembre. Le département des Deux-Sèvres a dévoilé sa carte scolaire. Retrouvez dans cet article les ouvertures et fermetures de classe dans le département.

10h10 : Va-t-on avoir tous besoin de masques pour sortir ? Sans attendre la réponse, et depuis le début du confinement, un collectif de créateurs s'est lancé dans la fabrication de ces masques en tissus dans le village de Gonds, près de Saintes.

