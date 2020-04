DIRECT - Coronavirus : Le point sur la situation en Poitou-Charentes ce samedi 18 avril

Retrouvez l'essentiel de l'information en Vienne, Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime en direct toute la journée.

Au "drive" de La Rochelle, on peut aussi venir à pied. Pour limiter l'utilisation de matériel précieux, seule la médecin biologiste réalise les tests au coronavirus. Sa combinaison de peintre a été offerte par un artisan.

184 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés en Poitou-Charentes selon les dernier chiffres communiqués par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. 74 personnes sont mortes dans notre région depuis le début de l'épidémie.

L'essentiel

Sur les 184 patients Covid-19 hospitalisés en Poitou-Charentes, 48 sont en réanimation. A l'hôpital de Niort, où notre reporter Noémie Guillotin a pu se rendre, la situation est "calme".

Le direct

11h00 : C'est à peine les vacances scolaires, et on ne sait pas encore les conditions de reprise des cours des élèves le 11 mai, mais il faut penser à la rentrée de septembre. Le département des Deux-Sèvres a dévoilé sa carte scolaire. Retrouvez dans cet article les ouvertures et fermetures de classe dans le département.

10h10 : Va-t-on avoir tous besoin de masques pour sortir ? Sans attendre la réponse, et depuis le début du confinement, un collectif de créateurs s'est lancé dans la fabrication de ces masques en tissus dans le village de Gonds, près de Saintes.

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l’actualité en Poitou-Charentes pour cette journée du 18 avril.