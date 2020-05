DIRECT - Les infos du Poitou du samedi 2 mai 2020

Suivez ici en direct les informations en Vienne et Deux-Sèvres pour la journée du samedi 2 mai 2020.

Les informations en direct dans la Vienne et les Deux-Sèvres, c'est ici.

L'essentiel

48 hospitalisations de moins en 24h en Nouvelle-Aquitaine : le nombre de malades du coronavirus pris en charge à l'hôpital continue de baisser.

Les professionnels de santé en colère quant à la vente de masques chirurgicaux dans les grandes surfaces : un pharmacien de Niort témoigne.

Le direct

10h20 : Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de coronavirus continue de baisser en Nouvelle-Aquitaine. Dans le Poitou, on compte deux personnes hospitalisées en moins dans les Deux-Sèvres, une de plus dans la Vienne, en 24h. Aucun nouveau décès n'est à déplorer.

10h00 : Bonjour à tous et bienvenus dans ce direct consacré aux informations de ce samedi 2 mai 2020 dans la Vienne et les Deux-Sèvres.