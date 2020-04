DIRECT - Toute l'actualité en Poitou-Charentes pour ce mercredi 22 avril

Plus de 500 morts supplémentaires du Covid-19 en France au cours des dernières 24 heures et dans le même temps toujours moins de malades en réanimation et moins d'hospitalisation.

Chez nous en Poitou Charentes, les autorités sanitaires ont enregistré un seul décès supplémentaire dans nos quatre départements, c'est dans les Deux Sèvres.

L'essentiel

- Les centres équestres pourront bénéficier du même accompagnement financier que les zoos, cirques et refuges. Une bonne nouvelle pour ceux de Poitou-Charentes, dans une situation difficile à cause du confinement.

Le direct

11h08 : On vous parlait la semaine dernière sur France Bleu La Rochelle et France Bleu Poitou de la difficile situation des centres équestres de la région. Confinement oblige, il ne perçoivent plus d'argent mais doivent continuer à nourri leurs pensionnaires. Et bien bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé qu'ils pourront bénéficier de l'accompagnement financier apporté aux zoos, cirques et refuges.

10h50 : L'épidémie de coronavirus et le confinement servent parfois de prétexte à certains. La préfecture de la Vienne rappelle la conduite à tenir si vous êtes confronté à des contenus haineux :

10h30 : Rien de mieux qu'un sourire pour débuter sa journée du bon pied, même confiné ! Et ce n'est pas la gendarmerie de Charente-Maritime qui dira le contraire :

10h10 : Pour commencer, le bilan de l'épidémie de coronavirus dans notre région. 80 nouveaux cas ces dernières 24h en Nouvelle-Aquitaine, selon les chiffres de l'Agence régionale de Santé, mais moins de personnes hospitalisées et moins en réanimation. En Poitou-Charentes, on compte un décès supplémentaire, dans les Deux-Sèvres.

10h : Bonjour et bienvenue dans ce direct pour suivre toute l'actualité en Poitou-Charentes de ce mercredi 22 avril.