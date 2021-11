Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel en visite officielle en Côte-d'Or

L'essentiel à retenir

Le président de la République, M. Emmanuel MACRON, et son épouse, Mme Brigitte MACRON, accueilleront à Beaune en Côte d’Or, la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Mme Angela MERKEL et son époux, M. Joachim SAUER, à l’occasion de la visite d’adieu de la Chancelière auprès du président de la République.

Cette visite comprend deux étapes à Beaune et au Château du Clos de Vougeot

Le château du Clos de Vougeot est l'un des sites incontournables de la Côte-d'Or © Radio France - Guillaume Farriol

Les raisons de la visite

Dans un communiqué officiel, l'Elysée précise que cette visite vient clôturer des années de travail fructueuses entre le président et la Chancelière afin de renforcer la coopération bilatérale franco-allemande, marquée notamment par la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle en 2019, et de contribuer au projet européen, par exemple avec la proposition d’un plan de relance européen pour répondre à la crise causée par la pandémie, ou encore l’initiation de plusieurs initiatives industrielles dans différents secteurs d’avenir.

Pourquoi à Beaune en Côte-d'Or ?

Le président de la République a tenu à ce que cette rencontre ait lieu dans une ville dont les monuments historiques et la culture du vin illustrent la richesse du patrimoine français. Le président de la République et Mme Brigitte MACRON accueilleront Mme Angela MERKEL et M. Joachim SAUER, dans le centre-ville de Beaune, dont ils visiteront les rues pavées, la place des Halles et la place Carnot. Ils visiteront ensuite l’Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, fondation hospitalière du Moyen-Âge datant de l’an 1443, monument historique français d’architecture gothique qui abrite notamment la Grande salle des « Pôvres ».

Les Hospices de Beaune © Radio France - Guillaume Pierre

Pourquoi le Clos de Vougeot ?

Le président de la République et Mme Brigitte MACRON accueilleront en fin de journée la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne et son époux au Château du Clos de Vougeot, lieu de production et de rayonnement du vin bourguignon durant plus d’un millénaire, qui demeure l’un des symboles forts de la région, de nombreuses maisons de production ayant repris cette appellation.

Le Clos de Vougeot est le siège des "climats de Bourgogne" © Radio France - Anne-Laure Labalette

Le programme de la soirée

Les honneurs militaires seront rendus à la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne et à M. Joachim SAUER.

Le pianiste Alexandre KANTOROW donnera un récital dans la salle du « cellier », où il interprètera notamment la sonate n°3 pour piano du compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand, Johannes BRAHMS.

Une réception sera offerte à l’issue par le président de la République et Mme Brigitte MACRON en l’honneur de la Chancelière et de M. Joachim SAUER, en présence d’élus, d’anciens ambassadeurs de France et d’Allemagne et de citoyens du département de la Côte-d’Or. A l’occasion de ce moment de convivialité, le président de la République et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne seront intronisés dans la Confrérie des Chevaliers du Tastevin , qui depuis sa création en 1934, célèbre la Bourgogne, sa cuisine traditionnelle, et ses vins, ainsi que les coutumes et traditions bourguignonnes.



La Chancelière de la République fédérale d'Allemagne se verra remettre les insignes de Grand' Croix de la Légion d'Honneur par le président de la République, avant un dîner entre les deux couples. Dignité la plus élevée de l'ordre de la Légion d'honneur, la Grand' Croix incarne la solidité de l'amitié franco-allemande, entretenue par Mme Angela MERKEL avec les chefs d'Etat français successifs depuis son accession à la Chancellerie en 2005.

Les couples Macron et Merkel repartiront ensuite de la Côte-d'Or par avion

