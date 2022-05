Finale de la Coupe de France: toutes les restrictions de circulations prévues à Nice

Voilà la liste des restrictions et modifications de circulation prévues ce weekend à Nice dans le cadre des festivités pour la finale de la Coupe de France:

Secteur NICE CENTRE DU SAMEDI 7 MAI 17H AU DIMANCHE 8 MAI 3H

FERMETURE À LA CIRCULATION

• Tunnel Liautaud (entre l’entrée Max Gallo et la sortie Garibaldi)

• Avenue Max Gallo

• Place Masséna

• Avenue de Verdun

• Rue Desboutin

• Boulevard Jean Jaurès (de la place Masséna à calade Escoffier)

• Avenue Félix Faure (à partir de la rue Alberti)

• Rue Alexandre Mari (entre la calade Escoffier et la place Masséna)

• Rue Saint-François de Paule (entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo)

• Rue Chauvain (entre la rue Gioffredo et l’avenue Félix Faure)*

• Rue Docteur Jacques Guidoni (entre la rue Gioffredo et l’avenue Félix Faure)*

* Pour les riverains : sens de circulation autorisé en double sens

Secteur NICE PROMENADE DES ANGLAIS DU SAMEDI 7 MAI 22H AU DIMANCHE 8 MAI 3H

FERMETURE À LA CIRCULATION

• Promenade des Anglais chaussée Nord (de l’avenue Max Gallo à la rue du Congrès, non comprise)

• Promenade des Anglais chaussée Sud (de la rue Honoré Sauvran à l’avenue Max Gallo)

• Quai des Etats-Unis en totalité (entre l’avenue Max Gallo et la place du 8 mai)

• Rue de Foresta (sauf riverains et accès château entre la rue Ségurane et la Place Guynemer)

• Quai Rauba Capeu en totalité (entre la Place Guynemer et la Place du 8 mai à l’exception des riverains du Quai Rauba Capeu et des véhicules sortant de la rue des Ponchettes)*

* Pour les riverains : sens de circulation autorisé en sens inversé

Le tramway fonctionnera de l’Hôpital Pasteur à Garibaldi et de Henri Sappia à Gare Thiers de samedi 17h à Dimanche 3h

Les Parkings Masséna, Sulzer et Plaza seront fermés. Les parkings Ruhl et Saleya voient leurs accès modifiés. Sorti rue Maccarani pour le parking Ruhl, sortie côté port uniquement pour le parking Saleya.

En cas de victoire du Gym les mêmes conditions seront appliquées dimanche de 12h à 22h30.