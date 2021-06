France Bleu Belfort Montbéliard c'est aussi de la télé sur France 3 Bourgogne Franche-Comté à partir du 8 juin

France Bleu Belfort Montbéliard sera ce mardi la 19e station de France Bleu à être diffusée sur France 3. Plus précisément, c'est l'émission du petit matin, de 7h à 8h40, qui sera proposée en direct aux téléspectateurs de France 3 Bourgogne Franche-Comté, à partir du 8 juin, du lundi au vendredi (hors jours fériés et vacances scolaires).

Les auditeurs, les internautes et les téléspectateurs pourront retrouver ou découvrir les voix et visages familiers de France Bleu Belfort Montbéliard, sur la TNT, sur francebleu.fr et l'application mobile France Bleu : Stéphane Veaux et Théo Martin à l'animation, Emilie Pou et Sixtine Lys à l'info, les invités et les chroniques, ainsi que l'interactivité au 03 84 22 82 82. Une lucarne de plus pour l'information, le service, le divertissement et la proximité, au plus près des Terrifortains, des habitants du Pays de Montbéliard et des pays d'Héricourt et de Lure en Haute-Saône.

Les studios de France Bleu Belfort Montbéliard ont été transformés pour accueillir les caméras, les lumières et permettre cette double diffusion, radio et télé. Grâce aux nouvelles installations les internautes pourront revoir les vidéos extraites des émissions de France Bleu Belfort Montbéliard sur le site francebleu.fr/belfort.

Regardez La matinale de France Bleu Belfort Montbéliard en vidéo

Sur France Bleu Belfort Montbéliard, retrouvez entre 7h et 8h40 :

Pour regarder la matinale sur votre télé

France Bleu Belfort Montbéliard est diffusé chaque matin sur France 3, chaine 32 de la TNT.

Pour vous permettre de voir la matinale filmée à la télévision, vous devez dès maintenant lancer une recherche de chaîne sur votre poste ou votre récepteur TNT. Dès que la recherche est terminée, vous capterez dorénavant France 3 Franche-Comté AUSSI sur le Canal 32 (en plus du Canal 3).

Et vous pourrez ainsi retrouver à 7 heures du lundi au vendredi, toute l’équipe de France Bleu Belfort Montbéliard matin, les rendez-vous d’informations, de services, la météo, les jeux….et la bonne humeur qui va avec.

Et après ?

Après 8h40, la vie continue à la radio, sur francebleu.fr et l'appli France Bleu en direct et en réécoute, avec nos émissions de conseils, la cuisine et les experts, notre grand jeu Top Chrono, l'information, et encore une fois, vos voix préférées sur France Bleu Belfort Montbéliard. A partager sans modération, tous les jours de la semaine. Vous pourrez revisionner les matinales filmées par ici >>

