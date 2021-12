Jean Pierre Grand : " je suis un autodidacte, je n'ai aucun diplôme même pas le certificat d'études."

Maire, conseiller général, conseiller régional, député et sénateur, Jean Pierre Grand n'a jamais quitté la scène politique héraultaise depuis 40 ans. Aujourd'hui, à 71 ans , il siège au sénat, est ce que ce sera son dernier mandat ?

Jean-Pierre Grand vous êtes né à Montpellier, mais vous habitez et vous êtes de Castelnau-le-lez. Quelle était la vie du petit garçon Jean-Pierre Grand dans les années 50, 60 ?

Je suis né en 1950.Je me souviens des années 60, c'était l'arrivée de de nouveaux gamins à l'école. C'étaient les rapatriés. Ça, je m'en souviens des grands immeubles qui se construisaient à Castelnau... De dix étages plus. Et puis, c'était une vie agréable. J'habitais dans le quartier Substantion. On allait dans la garrigue. Ma grand mère m'apprenait les plantes de la garrigue, on ramassait la salade sauvage les respounchous. Même l'écologiste le plus acide ne connaît pas les respounchous ( asperge sauvage ).

C'est un quartier qui a beaucoup changé, comme beaucoup d'endroits dans Castelnau ?

Oui, c'est un quartier qui a changé, mais c'est un très beau quartier. À l'époque, quand on habitait là, on disait : oh les pauvres, ils habitent là-haut, ils habitent à la garrigue. Aujourd'hui, naturellement, c'est très différent. Il y a eu des constructions , des villas , mais le quartier est resté très boisé. C'est un très beau quartier.

Vous avez fait vos études à Montpellier ?

Alors moi,Je suis un autodidacte. Il faut que vous sachiez ça parce que s'il y a des jeunes qui écoutent ce que je veux dire, surtout qui ne suivent pas mon conseil et surtout pas mon choix. Comme on dit vulgairement, je faisais péter les cours pour aller faire de la politique.

A quel âge?

De la cinquième et sixième, quatrième, troisième pour le bac, mes parents pensaient que ça allait passer. Je n'ai pas mon bac.

En fait, j'avais collé toute la nuit pour Pompidou et le matin, mais je me suis jamais réveillé. Ce qui m'a fait que vous avez devant vous quelqu'un qui n'a aucun diplôme, même pas le certificat d'études.

Avec du recul, il y a deux fonctions que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être médecin ou alors préfet.

En 1968, vous aviez 18 ans. Comment avez vous vécu les évènements de 68.

Je vais le raconter d'ailleurs dans un livre que je vais écrire, que je suis en train d'écrire plus exactement, qui s'appellera Mémoires d'affiches ( affiches au pluriel). Moi j'étais du côté de Gaulle. Le personnage de De Gaulle me fascinait et j'ai toujours dit que : pour moi, de Gaulle, c'était mon prophète, et le gaullisme ma religion. Pour moi, donc ils manifestaient contre de Gaulle. Donc ça ne m'allait pas. Oui, les grèves, tout ça, ce désordre, ça, ça m'a inquiété. Quand il y a eu la manifestation de 68 à Paris, mais aussi sur le terrain, ça a bougé à Montpellier. Ma grand mère m'avait tricoté une écharpe tricolore que j'ai perdue d'ailleurs, j'aurais bien aimé la conserver. Nous voilà en ville à manifester, mais j'étais vraiment très, très actif. On collait les affiches, on faisait plein de choses. J'étais dans un mouvement de lycéens et j'ai retrouvé cinquante ans après, le gars qui l' avait monté à Paris récemment.

Quand vous avez été élu maire de Castelnau en 1983, vos parents étaient encore vivants. Qu'ont-ils dit ? Ils étaient fiers ?

Avant, mon père était désespéré que je fasse de la politique. Je vais vous raconter une anecdote. Après mon service militaire que j'avais fait à Montpellier, mon père pensait que j'allais rentrer dans son entreprise de Transport. On déjeunait à la maison, mon père me dit maintenant que tues sorti du service militaire, donctu vas renter dans l'entreprise. Et là, je lui ai dit : non papa, je vais faire autre chose. Je pars à Paris au Comité de défense de la République. Monsieur Untel me prend comme permanent. Mon père me regarde et me dit Mais c'est de la politique, ça ? Je lui dis : oui c'est de la politique et là il me regarde. Il se redresse un peu et me dit un pue comme dans Pagnol

Petit, dans la famille, il y a toujours eu que des gens honnêtes.

En 2017, vous avez dû faire un choix avec la Loi sur le non-cumul des mandats entre sénateur et maire. Vous avez choisi sénateur. Ça a été une décision difficile à prendre.

J'ai pleuré et j'ai pleuré comme un gamin. Quand vous avez passé 34ans, que vous avez été maire d'une commune qui vous a vu naître. Vous mesurez ce que c'est?

On vous salue encore à Castelnau, comme monsieur le maire ? On vous demande un service ?

Oui, je vous confirme . Jusqu'à ma mort je serai le maire pour beaucoup de gens, mais pas pour tous puisque la ville grandit. Mais c'est comme ça. Je suis maire honoraire, puis c'est la vie.

Alors, Castelnau a énormément changé depuis les années. avec une explosion démographique. Certains la critiquent. Regrettez-vous le Castelnau d'avant ?

Non, je n'ai pas de nostalgie quand les choses de la société évoluent. J'ai connu la place de la comédie , on s'y garait, on draguait les filles sans retenue. Aujourd'hui, on se gare plus sur la place de la comédie .Et si on drague on va au tribunal. Ça a changé la société. La société bouge. Les couples divorcent à l'époque, les gens divorçaient moins aujourd'hui, quand les gens divorcent, il faut deux logements. Les enfants grandissent et ils ont besoin aussi d'appartements. Et puis il y a plus de gens qui viennent à Montpellier plutôt qu'à Lille.

S'il y avait quelque chose que vous n'avez encore pas pu faire, alors je ne parle pas de l'homme politique.

C'est voyager pour voir des terres un peu inconnues. J'aimerais aller un peu dans le Nord, vers le pôle Nord. J'aimerais aller dans la forêt amazonienne. Il y a plein de destinations. Je le ferai quand je prendrai ma retraite à 75ans. Il faut avoir des envies, des projets ,il ne faut jamais, jamais regarder derrière soi. Il faut toujours aller devant soi tout en s'appuyant parfois sur ce qu'on a fait. C'est l'expérience.

Mais l'expérience doit être un outil pour avancer. C'est un piolet pour vous faire avancer. Ce n'est pas un frein.