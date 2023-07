JO 2024 : la première répétition de la cérémonie d'ouverture a eu lieu lundi sur la Seine

Les Jeux olympiques larguent les amarres ! À quasi un an de la cérémonie d'ouverture de la compétition, une première répétition fictive grandeur nature a eu lieu ce lundi matin à Paris. Quarante bateaux ont défilé au petit matin entre le Pont d'Austerlitz et le Pont d'Iena pour tester les "manoeuvres", les "distances", la "durée" et la "captation vidéo" de la future cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024.

La Seine, vedette des JO

Le défilé a débuté à 6h30, les premiers bateaux avaient à leur bord des passagers munis de pancartes pour mimer les délégations. "Le jour J, il y aura 91 bateaux engagés pour transporter les délégations avec les sportifs du monde entier", a décrit la journaliste Emma Sarango en direct de la répétition sur France Bleu Paris. Ces navires "mesurent entre 8 mètres et 85 mètres." La navigation a été coupée sur sa partie parisienne à partir de 4h et jusqu'à 12h.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, 91 bateaux seront engagés pour transporter les délégations © Radio France - Emma Sarango

"L'un des objectifs de ces essais c'est de tester la captation vidéo d'une cérémonie hors stade, et c'est du jamais-vu, abonde notre journaliste sur place*. L'autre objectif, c'est d'essayer différentes manœuvres, sur la Seine. Tester différents écarts entre les bateaux, 100 ou 150 mètres... il va falloir choisir ! Autant d'éléments déjà testés sur logiciel mais jamais encore en réel, sur le fleuve parisien, la vedette de ces JO, dans un an à Paris."*

Des centaines de milliers de spectateurs

Environ 100.000 personnes pourront assister à la cérémonie d'ouverture en payant leurs places sur les quais bas de la Seine et plusieurs centaines de milliers d'autres sur les quais hauts gratuitement. Les billets en catégorie E (la catégorie la plus basse) coûtaient environ 90 euros. Certains billets issus de la "catégorie A" atteignaient les 2700 euros.