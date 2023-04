La Bretagne devrait accueille le départ du Tour de l’Avenir 2023 à Carnac

Tour de France des -23 ans

Il est souvent présenté comme le Tour de France des moins de 23 ans, le Tour de l’Avenir 2023 devrait partir de Bretagne cette année, de Carnac, le 20 août, comme l’a révélé Le Télégramme , direction La Gacilly pour cette première étape. Auparavant, la présentation des équipes pourrait se dérouler à Quiberon le 19 août. Le peloton doit ensuite quitter la Bretagne lors de la deuxième étape, dont le départ devrait être donné de Nozay, en Loire-Atlantique. Les organisateurs doivent venir dans le Morbihan pour finaliser tout ça, la semaine prochaine. Le parcours sera officiellement dévoilé le 2 mai.

Pogacar en 2018

La Bretagne et le Morbihan avaient déjà accueilli le départ du Tour de l’avenir en 2018. La première étape entre Grand-Champ et Elven avait vu la victoire de l’allemand Max Kanter. Le vainqueur final de cette édition 2018 était un certain Tadej Pogačar. Le slovène, double vainqueur du Tour de France depuis, succédait au palmarès du Tour de l’Avenir, à Egan Bernal en 2017 ou David Gaudu (un des plus jeunes vainqueurs) en 2016. Parmi les autres vainqueurs plus anciens, on retiendra Felice Gimondi (1964), Joop Zoetemelk (1969), Greg LeMond (1982), Miguel Indurain (1986), Laurent Fignon (1988) ou Warren Barguil (2012).

Considérée comme l'une des courses les plus prestigieuses pour les coureurs espoirs, l’épreuve se dispute depuis plusieurs années sur dix étapes. Comme sur le Tour de France, il y a un classement général (dont le leader porte un maillot jaune), un classement par points (maillot vert), un classement du meilleur grimpeur (maillot à pois) et un classement par équipes.

À noter que cette année, un Tour de l'Avenir féminin pour les coureuses de moins de 23 ans sera créé et disputé sur cinq jours, juste après le Tour de l'Avenir masculin, du 29 août au 2 septembre 2023.