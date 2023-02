"La commune où il fait bon vivre" : Bouray-sur-Juine coup de cœur des auditeurs de France Bleu Paris

"On est super content pour nous-mêmes et pour la commune!", s'exclame Corinne, boulangère à Bouray-sur-Juine (Essonne). Ce village de 2.200 habitants a décroché le prix "Coup de cœur des auditeurs" du concours lancé par France Bleu Paris de « La commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023 » . Entre le 15 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, les auditeurs de France Bleu Paris ont voté sur Internet pour désigner, parmi nos quinze finalistes, la commune où il fait bon vivre en Île-de-France en 2023.

Face aux grandes villes franciliennes, Bouray-sur-Juine faisait office de petit poucet mais elle a bluffé tout le monde avec ses 1.700 votes, soit environ 80% de participation. Elle obtient ainsi une séduisante cinquième place. "Ca fait toujours plaisir qu'on récompense les petits villages", partage la boulangère qui s'est elle-même beaucoup investi, en collant des affiches notamment pour inciter les Bouraysiens à voter.

Des commerces mobilisés

Dans le restaurant de sushis, dans le musée municipal, sur les panneaux ... Pendant deux semaines, Bouray-sur-Juine a été recouverte d'affiches pour inciter ses habitants à participer au vote qui s'est achevé le 31 janvier.

Cette campagne a donc porté ses fruits et Didier n'y est pas étranger. Ce bénévole au musée de vieux métiers de Bouray-sur-Juine a fait jouer ses contacts. "On en a parlé à nos proches et nos adhérents. On s'est aussi servi d'Internet" , notamment de Facebook, explique-t-il.

Les habitants de Bouray-sur-Juine n'ont pas pu passer à côté de cette affiche © Radio France - Clément Kasser

Une effervescence culturelle

Pourquoi une telle mobilisation ? "On a tendance à soutenir les associations et à se lancer facilement dans ce genre de concours", explique cet habitant de Bouray-sur-Juine depuis plus de 40 ans. Le bouche-à-oreille a fait le reste, bien soutenu par la municipalité.

L'enjeu est important pour le maire Stéphane Galiné, qui revendique le titre de "village le plus actif, culturellement parlant, de toute l'Essonne". La commune, qui a fêté son centenaire l'année dernière, organise régulièrement des évènements. D'une exposition Star Wars à la représentation d'un opéra en passant par un festival dédié à la transition écologique, "il se passe toujours quelque chose à Bouray-sur-Juine", résume-t-il.

Cette effervescence en vient même à inquiéter certains habitants, attaché à leur répit bouraysien, d'après le maire. "Les Parisiens sont les bienvenus, mais attention, le prix de l'immobilier chez nous augmentent!", blague-t-il.

Pour savoir qui remportera le concours de la Commune où il fait bon vivre en Ile-de-France, rendez-vous ce lundi 6 février à 7h45 dans la matinale de France Bleu Paris (107.1 FM) et sur France 3 Paris Île-de-France.