La nouvelle éco : les cavistes s'adaptent pour la sortie du beaujolais nouveau

Fête interdite ce jeudi soir en raison de la crise sanitaire ! Et pourtant la sortie du beaujolais primeur reste un événement traditionnel et populaire.

A Saint-Péray en Ardèche, Rémi Renversade sait que cette année la sortie du beaujolais nouveau sera forcément particulière et un peu plus triste que d'habitude. Le confinement interdit tout rassemblement familial ou amical. Co-gérant de la cave "les Crus d'sol", Rémi a donc décidé de proposer avec le restaurant "la ruche" (installé lui aussi dans la commune) une formule à emporter avec du beaujolais. "C'est une date symbolique pour notre métier, qui marque la fin des vendanges et qui a entraîné dans son sillages d'autres vignobles" dit le caviste. "L'Ardèche, par exemple, sort aussi ses vins primeurs et il faut conserver coûte que coûte cette tradition".

Des mois difficiles pour la cave...

Lors du premier confinement, "les crus d'sol" ont ouvert le matin , quelques clients sont passés, mais le nombre de ventes a été très faible. Si l'activité est bien repartie cet été, avec les touristes venus découvrir les vins locaux, le soufflé est un peu retombé avec le reconfinement. Toutefois, il y a davantage de personnes qui travaillent, donc davantage de passages mais les consommateurs achètent des vins du quotidien souvent en "bag in box". Par ailleurs, explique Rémi Renversade, "ce deuxième confinement tombe à la plus mauvaise période, celle des commandes des cadeaux des entreprises pour leurs fournisseurs ou leurs employés."

Rémi Renversade était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

