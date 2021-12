Entretien avec le professeur et cancérologue Henri Pujol, il fait partie des personnalités héraultaises les plus appréciées de l'Hérault. À 91ans, il publie un nouveau livre " le cancer un combat scientifique" dans lequel il se livre plus personnellement.

Le cancérologue Henri Pujol : "les gens me disaient, on vient vous voir parce que vous dites la vérité."

Le professeur Henri Pujol a consacré sa vie aux malades du cancer: 60 ans d'accueil, d'accompagnement , d'écoute. À notre tour de l'écouter à parler de lui, de son métier, de ses choix, de son Languedoc natal.

Bonjour professeur Pujol, comment allez vous ?

Je me trouve bien, mais je sais que, en tant que médecin, quelques fois on se trouve bien, et on peut être un peu moins bien, mais moi, j'en rajoute un peu... je me trouve bien (sourires).

Est-ce que je peux me permettre de donner votre âge ? Vous avez 91 ans. Quel rapport vous avez avec l'âge ?

J'essaie de m'en occuper de moins en moins. Je pense que mes parents, qui étaient d'un milieu paysan vigneron, m'ont donné une bonne santé et que je fais peut-être l'effort de l'entretenir. Mais enfin, je sais que beaucoup de maladies arrivent sans que le malade soit coupable. En tout cas, quelque chose qui est devenu très, très important et que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'il faut bouger !

Vous publiez un nouveau livre plus personnel. On y apprend ce qui peut étonner beaucoup de monde parce qu'on vous sent tellement lié à votre profession que vous ne vouliez pas être médecin au départ.

Au départ, je m'orientais vers une profession plutôt scientifique, ce qui fait que dans la première année d'université, je me suis inscrit à la fois en sciences et en médecine. Et comme les examens étaient relativement faciles à l'époque, j'ai réussi aux deux et pour la seconde année, j'ai choisi la médecine.

Et pourquoi la cancérologie ?

Je pourrais dire que j'ai eu une attirance pour cette maladie qui était très dure à l'époque ? (il y a 60 ans ). On guérissait un peu moins de 20% des cancers. Cela m'a attiré comme un défi pour des jeunes, parce que quand une maladie est dure, la souffrance est fréquente, mais la joie de guérir est encore plus grande.

Tout au long de votre vie professionnelle, vous avez été confronté a la mort , vous aviez face à vous des personnes dont vous saviez pour certains qu'ils étaient condamnés. Est-ce que vous avez des moments de découragement ? Des moments de colère aussi ?

"Si vous vous laissez mordre par le découragement, affaiblir par le découragement, vous n'êtes plus disponible pour le malade qui va suivre."

Oui, j'ai eu des moments de découragement, mais quand vous faites ce métier, si vous voulez, il faut être au moins aussi courageux que les malades, d'accord. Quelque chose m'a d'ailleurs étonné que j'ai plaisir à exprimer devant vous parce que je crois n'avoir jamais fait de ma vie. C'est que quand j'avais 40 ans, des personnes disaient : je viens vous voir parce qu'on me dit que vous dites la vérité. Or, je ne disais jamais à personne, vous avez un cancer de l'oesophage, du poumon parce que je pensais qu'il le savait. Par contre, je renforçais l'aspect thérapeutique, on va faire ça, on peut s'en sortir, on va faire ceci on va faire cela. C'est tout à fait différent. Il ne faut pas cacher la vérité du traitement. Si vous devez opérer quelqu'un et que l'ablation du sein, comme c'était le cas autrefois, était indispensable. Vous n'allez pas dire je ne sais pas ce que je vous ferai. Il faut dire ce qu'on va faire.

Est-ce que vous arrivez à passer une journée sans qu'il y ait le mot cancer ? Sans y penser ?

Je ne passe pas de journées sans qu'un ancien malade ou la famille de malades me téléphone pour me dire bonjour ou pour me dire que quelqu'un de leur entourage a été frappé, a été atteint d'un cancer. J'essaie de donner des orientations générales mais toujous de maintenir l'espoir.

Quand vous avez du temps pour vous, quelles sont vos passions ? Comment déconnectez -vous, comme on dit maintenant ?

Je tiens de mon père le goût de la terre. Comme j'ai planté des arbres, je les cultive. Les arbres sont une passion. J'ai un arbre qui a les plus belles fleurs du monde, qui est un arbre emblématique de l'Argentine. Il s'appelle l'Erythrine, erythrine c'est rouge, érythrine christa galli ou crête de coq. Il était peu difficile à venir. Je l'ai protégé du froid, il est magnifique. J'ai un camphrier, j'ai des arbres un peu rares, mais je le diversifie.

Vous êtes né à Florensac. Vous disiez que vous étiez attaché à la terre. Mais ce que vous avez, le Languedoc en vous ?

"Oui, alors c'est ça, c'est viscéral et j'ai toujours été fier de mon accent et fier de mon pays, de ma terre. J'arrive pas toujours à situer à la frontière entre la fierté et l'orgueil."

Est-ce que vous imaginiez un jour qu'on connaitrait une épidémie mondiale comme le Covid 19 ?

Je ne vais pas dire que j'étais prophète, ni que le Covid-19 était prévisible, mais il faut réfléchir que la grippe espagnole a tué plusieurs millions de personnes, ce que n'a pas fait le Covid pour l'instant, mais si on n'avait pas eu le vaccin, on dépassait la grippe espagnole et on pouvait dépasser la peste noire du Moyen-âge. Moi, de temps en temps, je parle avec des gens qui sont contre les vaccins, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la science et la recherche, on part du doute. Sans le doute, vous ne faites rien, après il s'agit de transformer le doute en quelque chose qui sera la vérité d'aujourd'hui et peut-être pas celle de demain.

"À la fin de mon livre, je décline l'espérance que j'ai de voir que l'on a réussi à vaincre le cancer, pas moi, mais mes enfants. Il est sur la terre depuis 4.000 ans, on le retrouve dans des papyrus, jusqu'au 20e siècle, on en a guéri 10%, on sort du 20e siècle et on en guérit 50% et aujourd'hui on en guérit 60%, si vous mettez ça sur une courbe, c'est vertigineux."

Est-ce que vous êtes nostalgique, est ce que vous regarder derrière ou préférez- vous regarder devant ?

Alors, j'essaie de regarder devant parce que je pense que quand on est... c'est une formule bizarre, encore vivant... Mais quand on est encore vivant, il faut penser à être utile. Il faut donner du bonheur autour de soi, sa famille. Attachez-vous à faire plaisir autour de vous.

"Profitez des fêtes de fin d'année pour vous demandez à qui je pourrais faire plaisir autour de moi et faites-le !"