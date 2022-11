Le malouin Loïc Escoffier l’emporte finalement en Rhum Multi

Que de rebondissements sur la Route du Rhum et dans la classe Rhum Multi, puisque le malouin Loïc Escoffier, arrivé deuxième à Pointe à Pître l’emporte finalement, en 16 jours 16 heures et 37 minutes. Roland Jourdain, qui le précédait de 43 minutes sur la ligne, a écopé d’une pénalité de temps (90 minutes), suite au constat de la rupture d’un plomb à bord de son bateau.

Loïc Escoffier lui, plus tôt dans la course, avait “pété deux plombs”, ceux de son moteur, écopant d’une pénalité de 3 heures, effectuée la veille de l’arrivée.

Loïc Escoffier, fils de Franck-Yves (triple vainqueur de l’épreuve) et frère de Kevin (4ème de cette Route du Rhum 2022 en IMOCA), est tombé dedans quand il était petit, inscrit à l’âge de 5 ans à la SNBSM de Saint-Malo. Aujourd’hui skipper et marin-pêcheur, il gère une flotte de 4 bateaux et 35 hommes à Saint-Malo.

Quelques heures après l’arrivée de LoÎc Escoffier, Jean-Pierre Dick s'est lui imposé en catégorie Rhum Mono.

Les vainqueurs de la Route du Rhum 2022

On connait donc désormais les vainqueurs des six catégories :

Charles Caudrelier en Ultim.

Erwan Le Roux en Ocean Fifty.

Thomas Ruyant en Imoca.

Yoan Richomme en Class40.

Et donc Loïc Escoffier en Rhum Multi et Jean-Pierre Dick en Rhum Mono.