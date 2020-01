Les années 2010 dans l'Hérault : Montpellier champion de France de foot 2011-2012

Notre coup de projecteur sur les événements qui ont marqué la dernière décennie dans l' Hérault. En ce 1er janvier, on se souvient du sacre et de la fête du titre de champion de France de foot du MHSC saison 2011-2012.

Montpellier, France

Le 20 mai 2012, le Montpellier Hérault Sporting Club est sacré champion de France de Ligue 1 de foot lors de la dernière journée de championnat à Auxerre . Montpellier s'impose 2 à 1, deux buts de John Utaka et conserve ses trois points d’avance sur le PSG.

30 000 personnes sur la Place de la Comédie

2500 supporters ont fait le déplacement à Auxerre , les autres suivent le match sur France Bleu Hérault et sur deux grands écrans installés Place de la Comédie qui ressemblent à une fourmilière, ils sont au moins 25 000, des milliers les rejoignent dans la soirée . La fête va durer toute la nuit .

Le lendemain le 21 mai, Frédéric Thiriez le président de la Ligue de Football professionnel remet le trophée aux champions sur les marches de l’opéra Comédie , à ses côtés Loulou arbore une crête aux couleurs de l'équipe orange et bleu comme il l'avait promis.

Tous les commentateurs et spécialistes du foot saluent l’incroyable et insolent parcours de cette bande de gamins entraînés par René Girard qui ont tenu tête au PSG toute la saison et coiffent les parisiens sur le poteau par une dernière victoire à Auxerre , 2 à 1 .

"La paillade à Loulou " termine avec 82 points, 28 victoires sur 35 matchs disputés, meilleure défense et Olivier Giroud meilleur buteur de la saison avec 21 buts.

La rétro du titre de champion de France du MHSC 2011-2012 (du match à Auxerre à la fête sur la comédie) Copier

30 000 personnes sur la Comedie le soir du titre de champion de France du Mhsc © Maxppp - Alexandre Dimou

La place de la comédie le 21 mai 2012 pour la remise du titre de champion de France de foot © Maxppp - MICHEL PIEYRE

21 mai 2012 : les joueurs aux balcons de l' Opera Comédie , Olivier Giroud, meilleur buteur de la saison au micro © Maxppp - MICHEL PIEYRE