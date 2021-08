Pour son retour en coupe d'Europe, l'OM jouera dans la poule E de la Ligue Europa. Le tirage au sort ce vendredi offre aux Marseillais un calendrier assez relevé face aux Italiens de la Lazio, des Turcs de Galatasaray et des Russes du Lokomotiv Moscou. Premier match le jeudi 16 septembre.

Ligue Europa : l'OM dans la poule E avec la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou

Le tirage au sort ce vendredi de la Ligue Europa n'a pas épargné l'OM qui hérite d'une poule relativement homogène. Les joueurs de Jorge Sampaoli affronteront la Lazio de Rome, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou dans la poule E. L'OM, finaliste de la compétition en 1999, 2004 et 2018 contre l'Atlético de Madrid, débutera sa campagne européenne le jeudi 16 septembre.

Du lourd pour Monaco, Lyon épargné

Les deux autres clubs français engagés dans cette "petite" coupe d'Europe, Lyon et Monaco connaissent des sorts divers. Dans la poule A, l'OL se retrouve avec les Écossais de Glasgow, les Tchèques du Slavia Prague et les Danois de Brondby. L'AS Monaco de son côté aura fort à faire dans la poule B contre le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens du Sturm Graz.

Pour se qualifier en 1/16e de finale, l'OM, Lyon et Monaco doivent terminer à l'une des deux premières places de poules.