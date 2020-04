Lille-Hardelot victime du coronavirus: la randonnée cycliste est annulée cette année!

Après les pro du Paris-Roubaix c'est au tour des amateurs et des passionnés de randonnée cycliste de renoncer à leur grand rendez-vous annuel: "Depuis quelques semaines le monde vit une situation totalement imprévisible. Dans ce contexte, l'organisation de la randonnée cycliste LILLE-HARDELOT (162 Km) n’est plus raisonnablement envisageable pour cette édition 2020 (le 31 mai)". C'est par un communiqué publié sur son site internet que l'association des Amis de Lille-Hardelot a fait passer le message ce lundi soir.

"Les gens ont d'autres préoccupations actuellement, constate Philippe Crépel le président de l'association, et devant la situation c'était la solution de sagesse". Pourtant plus de 4500 randonneurs s'étaient déjà inscrits pour cette édition 2020 et on attendait au moins 9000 cyclistes sur la ligne de départ le 31 mai prochain.

Lille-Hardelot a la vocation d'associer vélo et santé...

"Aujourd'hui il faut sauver des vies et se débarrasser de cette saloperie qui circule, c'est ça la priorité" ajoute Philippe Crépel. D'autant que la randonnée qui se court sur 162 kilomètres entre la métropole lilloise et la côte n'est pas vraiment une promenade de santé. Il faut une préparation certaine et les gens n'ont pas la possibilité de s'entraîner à cause du confinement.

Ce n'est que partie remise puisqu'un nouveau rendez-vous est d'ores et déjà fixé le 23 mais 2021. Et Philippe Crépel pense à tous les organisateurs de manifestations, dans tous les domaines, sportifs ou culturels, qui ont du également jeter l'éponge. "On va prendre du recul, c'est une sacrée déception bien-sûr mais on va se remettre".