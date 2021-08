Médaille(s) en point de mire pour le cycliste breton Dorian Foulon aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Le cycliste morbihannais Dorian Foulon en piste et en route pour une ou des médailles à Tokyo

La France espère bien décrocher des médailles en cyclisme aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle peut compter sur le breton Dorian Foulon, 23 ans. Le cycliste de la Chapelle-Caro (désormais sur la commune nouvelle de Val d'Oust) dans le Morbihan, au palmarès déjà bien fourni, est aligné sur cinq épreuves, avec de réelles chances de médailles et de titres.

Déjà médaillé en or, argent et bronze aux mondiaux

Né avec une malformation au pied gauche (le pied à l’envers), Dorian Foulon a rapidement été opéré, mais avec 50% de force en moins dans la jambe, il lui a fallu une volonté hors pair pour percer dans le haut niveau. Aujourd’hui son palmarès est bien fourni, avec notamment trois médailles aux derniers championnats du monde de cyclisme sur piste, en 2020, à Milton au Canada, dont deux en or, sur la poursuite et l’épreuve Omnium, et une en bronze sur le kilomètre. Preuve de sa grande forme actuelle, il est devenu, sur route cette fois, vice-champion du monde du contre-la-montre, il y a deux mois, à Cascais au Portugal.

En piste et en route pour des médailles

Ses chances de médailles et de titres sont donc bien réelles pour ses premiers Jeux. Dorian est aligné sur cinq épreuves dans la catégorie MC5 (la moins handicapée) :

Jeudi 26 août : Kilomètre départ arrêté (à partir de 7h heure française)

Vendredi 27 août : Poursuite individuelle (à partir de 4h15 heure française)

Samedi 28 août : Vitesse par équipe (à partir de 3h30 heure française)

Mardi 31 août : Contre la montre sur route

Vendredi 3 septembre : Course en ligne sur route.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Aux basques des valides

Outre ses rêves de médailles à Tokyo, Dorian Foulon rêve aussi d’être le premier cycliste en situation de handicap sur le Tour de France. Il participe d’ailleurs fréquemment à des courses valides avec son club d’Urt au Pays Basque. Dorian Foulon y est exilé depuis 7 ans, car Urt abrite aussi le pôle espoir de paracyclisme, où il côtoie un autre breton, le costarmoricain Alexandre Léauté, qui lui aussi vise l'or à Tokyo, en MC2.