Nantes : une vingtaine d'années pour se remettre des bombardements alliés de septembre 1943

Il y a 77 ans, les 16 et 23 septembre 1943, Nantes essuyait les bombardements des Alliés. Des centaines d'avions lâchent des centaines de bombes, qui font 1500 morts et détruisent une grande partie de la Ville : de Talensac au Port en passant par Chantenay et la gare d'Etat. 700 immeubles sont détruits, 1300 sont à raser et 2000 à réparer. Il faudra une vingtaine d'années pour que la Ville s'en remette.

20 000 sinistrés

Quand les Américains entrent dans Nantes le 12 août 44, il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité les habitants qui n'ont pas fui à la campagne s'éclairent au pétrole et à la bougie,les tramways ne peuvent plus circuler, le port est anéanti. Les éboulements encombrent une soixantaine d'axes importants et 110 trous de bombes empêchent toute circulation. Pour tout déblayer il faudra injecter 40 millions d'anciens francs, l'équivalent de presque 9 millions d'euros aujourd'hui. L'urgence, c'est le relogement : 20 000 cartes de sinistrés sont distribuées aux Nantais. En 1947 quelques 5600 familles sont relogées dans des habitations réquisitionnées ou des baraquements, certains au sol en terre battue. Les derniers sont détruits au début des années 1970.

Des infrastructures à reconstruire

Les services techniques de la municipalité se penchent sur de nouveaux plans dès 1943, mais la reconstruction de la Nantes ne débute qu'en 1948. Comme pour chaque ville sinistrée un architecte est nommé par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Celui suit les grands contours de ce que les services municipaux préconisaient. Véronique Guitton est la directrice des archives municipale s:

Il y a tout à faire. Il faut reloger bien sûr mais on pense moins aux voiries, tramway, voies ferrés, réseaux d'eau et d'électricité. L'usine de l'eau est bombardée, les voies et les quais sont encombrés de gravats, les estacades soulevées, sans parler des ponts que les Allemands ont fait sauter lors de leur départ de Nantes en août 44

La Ville reprend forme : avec par exemple une rue du Calvaire élargie qui passe de 9 mètres 5 à 25 mètres. 230 000 pavés et 4 kilomètres de bordure de trottoir sont posés. La place Royale est reconstruite à l'identique et sa fontaine restaurée est livrée en 61.

La place Royale en cours de reconstruction. - Archives municipales.

L'Hôtel Dieu est détruit à 60% et il faut attendre 1964 pour qu'il puisse à nouveau accueillir des patients. 600 commerçants sinistrés sont relogés dans des baraquements commerciaux. La plupart retrouvent leurs anciens locaux en 1947 mais les derniers baraquements sont démontés 23 ans après les bombardements en 1966.

Véronique Guitton, la directrice des archives municipales de Nantes devant le plan de reconstruction proposé par les services techniques. © Radio France - Pascale Boucherie

Une cérémonie commémorative se tient ce 16 septembre 2020 au cimetière de la Chauvinière. En raison de la situation sanitaire, pas de discours, juste la sonnerie aux morts, une minute de silence et la Marseillaise.