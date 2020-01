NOUVEAUTÉS - Une rentrée 2020 sportive sur France Bleu Gironde

En 2020, France Bleu Gironde vous fait vivre le meilleur du foot et du rugby girondin avec deux nouvelles émissions 100% UBB et 100% Girondins. Rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 18h, dès ce lundi 6 janvier. Vous pouvez déjà poser vos questions pour la première émission.

Justine Hamon (Radio France) et Nicolas Tucot

Une émission sur l'UBB et les Girondins du lundi au vendredi à 18h sur France Bleu Gironde

Bordeaux, France

C'est une nouveauté en ce mois de janvier 2020. France Bleu Gironde vous propose une rentrée sportive avec deux émissions.

Du rugby et du foot

Rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h. Philippe Vigier et Arnaud Carré chausseront les crampons pour l'émission rugby 100% UBB (Union Bordeaux Bègles). Puis de 18h30 à 19h, ce sera du foot avec 100% Girondins, en partenariat avec webgirondins.

Sportifs, journalistes et supporters décryptent pour vous l’actualité et les matchs de l’Union Bordeaux Bègles et des Girondins.

Premières émissions le lundi 6 janvier

Les deux premières émissions foot et rugby démarreront le lundi 6 janvier, à 18h. Laurent Marti, le patron de l'UBB sera l'invité de 100% UBB, à 18h. Vous pouvez dès à présent poser vos questions au 05 56 19 10 10 ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

Pour écouter l'émission dès ce lundi 6 janvier 18h, cliquez sur le player ci-dessous

Tous les matchs en intégralité

En plus de ces deux émissions quotidiennes, France Bleu Gironde, radio officielle de l'UBB, continue de vous faire vivre l'intégralité des rencontres de l'Union Bordeaux Bègles en direct. Arnaud Carré sera aux commentaires.

Mais France Bleu Gironde vous propose dorénavant de suivre également l'intégralité des matchs de ligue 1 de foot des Girondins de Bordeaux. Camille Huppenoire les commentera pour vous en direct sur France Bleu Gironde.

Résultats, réactions, analyses, rien ne sera oublié. Et vous retrouverez également toutes ces infos sur francebleu.fr, sur la page Facebook de France Bleu Gironde, sur Twitter et Instagram.