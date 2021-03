De temps en temps on donne la parole aux jeunes et quand ils ont du talent c'est un plaisir de les écouter ! On a rendez-vous à la MJC des Grésilles avec les journalistes et reporters de la Press MJC et leur animateur Khalid Drissi.

On parle actu, médias et infos avec "La Press MJC" des Grésilles

Première étape auprès de Caroline MEFFE, la directrice de la MJC des Grésilles, on fait le point sur ce qui est possible sur place et on souffle les 60 bougies de la MJC !!!

On reste ouverts et on s'adapte ! Copier

Caroline MEFFE, Directrice de la MJC des Grésilles © Radio France - Caroline PAUL

L'animateur Khalid Drissi nous présente le projet "Press MJC"

presse, radio, télé, tout est possible pour les jeunes Copier

Mehdi, Ibtissame, Rababe, Manal, Sarah, Gildas et leur animateur Khalid © Radio France - Caroline PAUL

Quels sont les sujets qui passionnent ces jeunes de 10 à 17 ans ?

La réponse se réécoute ici ! Copier

Mehdi et Gildas, interview vidéo © Radio France - Caroline PAUL

Sur quel type de support communique la Press MJC ?

Entre médias historiques et réseaux sociaux, on débat... Copier

Interview vidéo pour Rababe et Manal © Radio France - Caroline PAUL

On discute de l'actu du moment... Les réactions s'enchaînent !

On écoute, on partage les infos et on respecte la parole de chacun Copier

ça taffe grave, mais ça déconne pas mal aussi ! © Radio France - Caroline PAUL

Et sinon, on écoute un peu la radio ? On regarde quoi à la télé ?

Des jeunes connectés et conscients qu'il faut apprendre à décrypter ! Copier

UN GRAND MERCI à vous toutes et tous ! Vivement la prochaine émission en direct de la MJC des Grésilles...