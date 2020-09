PHOTOS - Les Basques à l'assaut du Tour de France

Une 9e étape béarnaise Pau-Laruns avec un passage éclair au Pays Basque. Les coureurs du Tour de France ont fait dimanche une incursion en Soule entre le col de Suscousse (Garateko lepoa, en basque) et le col du Soudet (1540m) sur les hauteurs de Ste Engrâce, au pied de la Pierre St Martin.

La brume et l'humidité n'ont pas eu raison des sourires. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Ni le Covid 19, ni le report du Tour au mois de septembre, ni le masque obligatoire en bord de route n'ont eu raison du nombre de participants sur les pentes du col. Une étape un jour dominical l'a incontestablement favorisé.

A quelques mètres de l'arrivée au col du Soudet © Radio France - Iban Etxezaharreta

Tous les cyclistes, basques ou pas, ont été applaudis et encouragés © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le masque obligatoire n'a rien entamé la ferveur ou l'affluence. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le vélo et la chaise pliante les incontournables des bords de Tour. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Des Pyrénées qui réunissent Béarnais et Basques, mais aussi des Landais. Des Basques du Pays Basque Sud surtout, à la ferveur cycliste légendaire. Les drapeaux basques étaient de sortie. Depuis la veille, avec une revendication politique aussi, à l'initiative du collectif Gure Esku Dago qui revendique l'organisation d'un référendum d'indépendance, mais la météo a empêché la réalisation d'une illumination géante...

Les "Artisans de la Paix" ont voulu rappeler la situation des prisonniers basques © Radio France - Iban Etxezaharreta

Humour et bonne humeur avaient rendez-vous. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le drapeau basque sert à tout. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Malgré la brume et l'humidité persistantes la bonne humeur a dominé toute la matinée. Le parapluie et les imperméables étaient bienvenus, la chaise pliable devenue un indispensable. En famille ou entre amis, jeunes et moins jeunes se sont installés durant des heures, pour un passage de cyclistes de quelques petites minutes.... L'essentiel semble bien être la participation in vivo à cet événement populaire.

Guardia Civil et Gendarmerie ont surveillé conjointement la circulation © Radio France - Iban Etxezaharreta

La fin de l'étape a pu être suivie depuis la buvette du plateau du Soudet © Radio France - Iban Etxezaharreta