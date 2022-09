Rallycross de Lohéac : "pas de regret" de ne plus être une manche du championnat du monde pour l'organisateur

Début ce vendredi 2 septembre des festivités à Lohéac pour la 46ᵉ édition du rallycross sur la commune du sud de Ille-et-Vilaine. Rendez-vous d'abord avec la parade des pilotes, avant samedi le début des compétitions. Pour en parler l'organisateur de l'événement Patrick Germain était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Vous avez fait le choix cette année de ne plus être une manche du championnat du monde. Le rallycross de Lohéac redevient donc une manche du championnat de France. Expliquez nous ce choix? Qu'est ce qui s'est passé?

Patrick Germain : Il s'est passé qu'on a des valeurs au niveau de notre association puisqu'on est constitué uniquement de bénévoles. On a une histoire de 46 ans avec un public qu'on connaît bien et qui est passionné, qui est populaire et qui est fidèle à un certain nombre de choses qui l'aiment. Et le nouveau promoteur qui a repris en main les destinées du championnat du monde, ne voyait que par la télévision, donc au détriment du public, ce qui nous pose forcément un problème. En tant que société internationale, elle a oublié notre dimension de bénévolat, d'association. Il y a eu des pratiques commerciales qui étaient plus que dangereuses pour notre avenir, donc on a décidé d'y mettre un terme. Ce qui était la bonne décision puisque le championnat du monde cette année ne va pas bien du tout. Il a lieu ce week-end en Lettonie, à Riga.

FBA : Et il y aura beaucoup moins de pilotes que pour le rallycross de Lohéac

Patrick Germain : Beaucoup, plus puisqu'ils ne sont que 36. Et nous, on en a 140 des pilotes et on a un plateau sur les grosses voitures, les Supercars, qui est une affiche de championnat d'Europe de haut niveau. Donc on a quitté ce championnat volontairement et on a bien fait.

FBA : Est-ce que vous vous attendez a un public moins nombreux?

Patrick Germain : Là, c'est vraiment difficile parce que le comment dire la phase de ce qu'on a vécu, de la phase de l'incertitude qui pèse aussi aujourd'hui sur eux, sur l'ensemble des ménages. On n'est pas dans une période forcément très euphorique, plutôt de prudence. Le fait qu'on a, on n'a pas complètement la visibilité, mais surtout les indicateurs que l'on a. Le public va répondre présent parce que d'une part, le championnat de France permet à beaucoup de pilotes nationaux de revenir courir à Lohéac ou de courir pour la première fois à Lohéac. Donc, incontestablement, ça va entraîner un afflux de nouveaux spectateurs qui suivent ces pilotes. Donc on n'a pas d'inquiétude, on ne peut pas dire combien on en aura, mais on reste confiant parce que c'est tous les ans. Les gens sont venus ou il y a pas de raison que ça continue.

FBA : Quels sont les pilotes bretons que l'on pourra voir ce week-end à Lohéac?

Patrick Germain : Alors on va voir avoir des favoris dans toutes les divisions. Le premier d'entre eux, dans la grosse division, les supercars, c'est Fabien Pailler, qui vient de Plabennec. Fabien est vice champion d'Europe. Donc, l'année dernière, il a eu le titre et il aura sur sa route le champion d'Europe en titre, le Norvégien Andreas Bakkerud. Donc on recrée une affiche extraordinaire. L'année dernière, Fabien était dans la finale. Il est tombé en panne, comme Andreas. Donc c'est une belle revanche et il est vraiment le candidat au titre. En Super C100 qui est la catégorie deux roues motrices, on a Anthony Paillardon, le favori qui est de Quintin, c'est donc aussi un de pilote de l'écurie Bretagne. Et il y a en a d'autres.

FBA : Une nouvelle épreuve aussi cette année 100 % féminine. La Twingo Cup, qui prouve que le rallycross aussi se féminise?

Patrick Germain : Il a commencé l'année dernière. C'était une idée de l'association des organisateurs de promouvoir une coupe uniquement féminine. C'est ce qui a été fait en lien avec un titre de champion de France qui était décerné. C'est Camille Barbe pilote de l'écurie Bretagne, dossier de l'Ouest, qui a qui a eu ce titre. Cette année, elles seront 22 au départ et c'est de plus en plus affutée en terme de pilotage puisque les Twingo sont toutes identiques, elles ont une puissance de 130 chevaux, ce qui n'est pas énorme mais c'est déjà très important et surtout c'est la qualité de pilotage qui compte puisqu'il faut avoir un pilotage très fin. C'est comme ça qu'on découvre des talents en pilotage et le niveau très sincèrement est vraiment relevé. Ce qui est bien pour avoir plus de plus de femmes ou jeunes femmes en sport automobile.