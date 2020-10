Reconfinement national : matinale spéciale sur France Bleu Occitanie ce jeudi

France Bleu Occitanie passe en matinale spéciale ce jeudi matin après les annonces d'Emmanuel Macron d'un reconfinement national d'un mois. Nos journalistes et leurs invités commenteront, expliqueront, analyseront la situation et répondront en direct aux questions des auditeurs.

Après six mois de liberté, la France se reconfine. Le Président de la République Emmanuel Macron, dans une allocution ce mercredi soir à 20h, a annoncé un confinement national de quatres semaines minimum, qui prendra effet dès jeudi 29 octobre à partir de minuit.

Antenne spéciale et ouverte ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie consacre son antenne ce jeudi matin pour décrypter et commenter ces annonces de reconfinement : nos journalistes vous expliqueront tout ce qu'ils faut savoir et vous aurez la parole pour nous dire ce que vous pensez des mesures annoncées, et pour poser vos questions pratiques. Vous pouvez nous appeler au 05 34 43 31 31 à partir de 6h30 ce jeudi matin.

Nos invités Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Brigitte Barèges, maire de Montauban, mais aussi des responsables politiques et économiques comme la directrice du MIN de Toulouse ou le président du Conseil départemental du Tarn, interviendront toute la matinée pour commenter ces nouvelles mesures de confinement.

Progression de l'épidémie en flèche

Le couvre-feu départemental ne suffit plus désormais pour contenir la progression très rapide de l'épidémie de coronavirus. En France, le 1er octobre, Santé Publique France comptait 63 morts en une journée. Le 27 du même mois, elle comptait 288 décès en 24h. La courbe des hospitalisations suit la même dynamique. Quant à celle des cas positifs enregistrés chaque jour, elle progresse désormais de manière exponentielle.

Chez nous en Occitanie, l'Agence Régionale de Santé comptait 6 000 cas positifs par semaine il y a un mois. Aujourd'hui, plus de 16 000 sont détectés chaque semaine.

à lire aussi Coronavirus : les secteurs les plus touchés en Midi-Pyrénées à la loupe

Ce reconfinement s'appuie sur des mesures plus souples que celles appliquées pendant le confinement du printemps, dans la mesures où les crèches, écoles, collèges et lycée resteront ouverts pour les élèves, les visites resteront possibles dans les Ehpad et les cimetières ouverts.

Pour le reste, les règles du confinement du printemps s'appliquent, avec le retour de l'attestation de sortie.