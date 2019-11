Rennes : un attentat à l'arme chimique simulé jeudi dans l'enceinte de l'ancienne prison

Rennes, France

Chaque année, la préfecture d'Ille-et-Vilaine organise des exercices de sécurité civile pour permettre aux différents acteurs chargés de la gestion de crise de se préparer et d'améliorer leurs interventions en cas de catastrophe naturelle, d'accident industriel ou d'attentat. Ce jeudi, c'est un attentat à l'arme chimique au sein d'un établissement pénitentiaire qui va être simulé.

L'ancienne prison réquisitionnée

A partir de 8h et jusqu'à 12h jeudi 14 novembre, l'exercice va être mené dans l'enceinte de l'ancienne prison Jacques-Cartier de Rennes. Plus de 150 personnes, à la fois des professionnels comme les pompiers, le SAMU, les policiers ou des représentants de la justice, et des figurants vont être mobilisés. Ce scénario permettra, selon la préfecture, "de tester la mise en oeuvre du plan départemental ORSEC, la réactivité des secours et la coordination des différents acteurs de la sécurité".

Stationnement modifié

Cette opération va entrainer des interdictions de stationnement boulevard Jacques-Cartier des deux côtés dans sa partie comprise entre la rue Lobineau et la rue de Villeneuve, ainsi que rue Alain-Bouchart, des deux côtés dans sa partie comprise entre le boulevard Jacques-Cartier et le n°55 rue Linné. L'important déploiement de moyens logistiques ne doit pas inquiéter la population rappellent les services de l'Etat.