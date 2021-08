Reprise du championnat de Pro D2 à Nevers pour le Rugby Club de Vannes

C’est l’heure de la reprise pour les joueurs du Rugby Club de Vannes qui se déplacent à Nevers à l’occasion de leur premier match de la nouvelle saison de Pro D2. Un gros morceau pour commencer, puisque Nevers avait échoué aux portes des play-offs, en terminant septième, en mai dernier. Vont suivre trois grosses rencontres à domicile à La Rabine contre Grenoble, Bayonne et Oyonnax. L’occasion de tester, leur niveau pour les 35 joueurs du groupe vannetais et, leur objectif de rejouer au minimum les play-offs, voire de viser le Top14. Ces trois rencontres à La Rabine, se joueront en prime time le vendredi soir à 20h45 (les autres se jouant à 19h30), ce qui montre combien les matches du RC Vannes sont attendus et combien le club joue désormais dans la cour des grands.

La page de la demi-finale perdue tournée ?

Ce début de championnat difficile sera aussi l’occasion de vérifier que la demi-finale perdue contre Biarritz (33-34) dans les arrêts de jeu a été digérée. Car beaucoup avouent avoir mis du temps à refaire surface après cette claque. Que ce soient l’entraîneur des arrières Gerard Fraser ou le pilier Paga Tafili, tous deux évoquaient après l’entraînement de mercredi, trois semaines très difficiles après ce maudit 30 mai 2021 à La Rabine.

Retrouvailles avec un public solidaire

Depuis, le RC Vannes a repris le chemin de l’entraînement. Cinq semaines de préparation, notamment début août au Rheu, près de Rennes et deux matches amicaux. À Grand-Champ 15 août pour une victoire 33-15 contre Rouen (autre équipe de pro D2). À La Rabine le 20 août pour un match nul 28-28 contre Jersey . Si, pour cette rencontre au cœur des vacances, il y avait 2.960 spectateurs, le club en en espère beaucoup plus pour cette saison de retrouvailles avec le public. À Vannes le public est non seulement l’un des meilleurs (meilleur public de Top14- Pro D2 en 2018), mais il est aussi l’un des plus solidaires, puisque la saison dernière, 80% des abonnés n’ont pas demandé le remboursement de leur abonnement, pendant la crise sanitaire (à ce jour ils sont 2.400 à avoir renouvelé leur abonnement).