Retrouvez le 6/9 de France Bleu Vaucluse en vidéo sur France 3 dès ce mardi 7 décembre à 7h !

La radio s'écoute. Désormais, elle se regarde aussi à la télé en direct, grâce aux images d’actualité mises à disposition par les équipes de France 3.

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille la troisième matinale de France Bleu sur son territoire, après celle de France Bleu Azur, la première à avoir été lancée (janvier 2019), et France Bleu Provence (décembre 2019). France Bleu Vaucluse France 3 Matin est la 23e matinale diffusée sur France 3.

En 2023, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

À partir d'aujourd'hui, mardi 7 décembre 2021, vous pourrez regarder la radio :

En live sur l’application France Bleu

En live et en replay sur France Bleu

En live sur le canal 3 en TNT dans le département du Vaucluse

En live et en replay sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur : paca.france3.fr

Qu'allez-vous voir ?

L’actualité locale et régionale, illustrée par des images de France 3. l’actualité nationale et internationale par celles de France Info. Chaque station locale de France Bleu est équipée d’une régie vidéo, de cinq caméras ; le déploiement technique est assuré par les équipes de Radio France.

Les matinales filmées sont nées d’un partenariat entre Radio France et France Télévisions pour coproduire la version TV des matinales de France Bleu diffusées sur France 3 et les supports numériques de France Bleu et France 3. Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). Avec cette exposition, France Bleu investit tous les canaux de distribution et s’adapte aux usages du public.