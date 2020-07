Rochefort : les militaires défilent à Paris

L''Ecole de formation des sous-officiers de l'Armée de l'air défile, comme chaque année le 14 juillet à Paris. 55 militaires élèves et cadres, feront partie des 2000 défilants. Un 14 juillet sur fond de crise sanitaire qui prendra la forme d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Les militaires viendront tour à tour se présenter devant la tribune présidentielle. Un exercice qu'ils ont minutieusement préparé en amont, comme sur la base aérienne de Rochefort.

Le colonel Eric Le Bras chef du détachement rochefortais pour le 14 juillet © Radio France - Catherine Berchadsky

C'est le colonel Eric Le Bras commandant en second de l'école de formation des sous-officiers de l'Armée de l'air qui conduit le détachement de 55 militaires, dont les 6 qui forment la garde au drapeau. Pour cet officier qui va quitter Rochefort pour Bordeaux à la rentrée ," c'est un honneur d'avoir été choisi comme chef de détachement ", même si Eric le Bras a déjà défilé 3 fois auparavant , dont une fois dans le ciel parisien. "c'est l'occasion de penser à tous ceux qui nous ont précédé qui nous ont permis d'être ce que nous sommes , ce qu'est la patrie aujourd'hui, souvent avec beaucoup de sacrifices"

Distance de sécurité obligatoire pour le défilé

Cette année, crise du Covid oblige, les militaires devront respecter une distance d'un mètre entre chaque défilant.. Une difficulté supplémentaire pour ce détachement inter-armée qui réunit à la fois la Marine, l'Armée de l'air Armée de terre et la Gendarmerie. Pour apprendre à défiler ensemble, les élèves sous-officiers ont donc eu droit à 4 jours de répétitions sur la base aérienne de Rochefort.

Reportage lors d'une des répétitions du défilé à Rochefort Copier

Le sergent Alice va défiler à Paris pour la première fois à l' âge de 18 ans © Radio France - Catherine Berchadsky

Son premier défilé à 18 ans

Le sergent Alice, vient tout juste,à 18 ans, d'intégrer la formation de sous-officier à Rochefort. C'est son beau père qui était dans l'armée de l'air qui lui a transmis le virus. Mais Alice n'imaginait pas défiler dés cette année à Paris "déjà c'était inattendu parce que je m'étais engagée il y a seulement 6 mois" raconte le jeune sergent "c'est une grande fierté , c'est la première fois que ma famille va me voir défiler, _c'est quelque chose d'exceptionnel, en général on le voit à la télé_, et on ne se dit jamais que c'est nous qui allons pouvoir y participer" se réjouit Alice.

La cérémonie militaire du 14 juillet honorera le personnel engagé dans l'opération"Résilience"; Ainsi les français assisteront au défilé qui mettra tout particulièrement en lumière les unités opérationnelles et les aéronefs de l' Armée de l'air, ayant contribué au soutien de la nation contre la pandémie ( transport aérosanitaire, soutien logistique...)