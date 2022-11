Route du Rhum : Yves Le Blévec sur Actual dans le top 5!

Yves Le Blévec sur le bateau mayennais Actual a franchi la ligne d'arrivée de cette nouvelle édition de la Route du Rhum à 6 heures 04 ce vendredi 18 novembre. Une course en solitaire de 8 jours et 15 heures pour le skipper. Yves Le Blévec très usé par sa course. Il s'est confié à son arrivée en Guadeloupe à Johan Moison envoyé spécial de France Bleu sur cette Route du Rhum.

