Rugby Vannes : le leader de la Pro D 2 reçoit Montauban pour garder le cap

"C'est sûr que c'est plus sympa de boire une bière dans les vestiaires à la fin du match plutôt que de se demander, la tête basse, pourquoi on a perdu tel ou tel match !". Kevin Burgaud, le trois-quart centre du RC Vannes, un des anciens de l'équipe, résume bien l'état d'esprit qui règne en ce moment au sein du club de rugby breton. Après la défaite à domicile face à Perpignan il y a deux semaines, les joueurs et le staff se remettent en selle et préparent bien leur coup. Avec onze titulaires différents par rapport au groupe qui avait débuté face à Perpignan, le RC Vannes l'emporte une semaine plus tard à Oyonnax. "Tant pis pour les esprits chagrins et ceux qui pensent que nous sommes là par hasard avec le Covid et le fait que tout le monde n'a pas joué le même nombre de matches", précise Kevin Burgaud. Pour l'instant Vannes en profite, déploie son jeu travaillé toute la semaine à l'entrainement et veut surtout profiter du bonheur que procure cette première place.

Maintenant le huis clos, c'est sûr, c'est pas ce qu'on souhaite

Kevin Burgaud le répète : "On sait bien que nous avons un des publics les plus chauds du championnat." Celui qui pousse son équipe en entonnant le maintenant célèbre : "Ici, c'est La Rabine !". Ce deuxième match joué devant des tribunes vides après celui de Perpignan doit être synonyme de méfiance. Car Vannes le sait bien. L'équipe a souvent gagné à l'extérieur cette saison dans des stades dépourvus de supporters. Il faut aussi confirmer à domicile face au 9ème du championnat, "une équipe rugueuse, qui tape fort dans les regroupements", explique Kevin Burgaud.

"Appliquer les jours de match ce que nous réalisons à l'entrainement, c'est l'objectif", explique Kevin Burgaud le trois-quart centre du RC Vannes © Radio France - François Rivaud

Le coup d'envoi de la rencontre Vannes-Montauban est fixé à 19 heures à La Rabine.