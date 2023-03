Top départ pour la collecte des Restos du coeur du 3 au 5 mars 2023

France Bleu Gironde est, une nouvelle fois, la radio partenaire des Restos du cœur , choisie par les bénévoles. Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2023, ce sont 83 000 bénévoles qui se mobilisent pour organiser la grande collecte des Restos du cœur. Dans plus de 7 000 supermarchés dans toute la France, les Restos comptent sur vous pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Leur objectif : récolter 9 000 tonnes !

ⓘ Publicité

On compte sur vous !

Comme chaque année, les besoins restent forts et les Restos du cœur comptent sur la mobilisation de tous. L'année dernière, les Restos ont distribué 142 millions de repas auprès de plus d'un million de bénéficiaires.

Un nouveau local à Blanquefort en Gironde

En Gironde, un nouveau local des Restos du coeur a été inauguré il y a quelques jours à Blanquefort. France Bleu Gironde y était pour votre rendez-vous "Aujourd'hui chez vous" avec Olivier Cabrolier.

Désormais, au 6 rue de la République à Blanquefort, un local des Restos du cœur est donc disponible. Inauguré le mercredi 22 février 2023, il permet ainsi aux 244 familles bénéficiaires de pouvoir avoir un relais en centre ville et d'être entourées par les 41 bénévoles actifs. Deux bureaux confidentiels sont proposés pour accompagner les bénéficiaires et les aider aussi dans leur recherche d'emploi, micro crédits et mettre en pratique les autres missions du centre. Ce local répond aussi à une demande toujours en hausse : + 18% par rapport à l'an dernier.

loading

Une collecte, un concert et un album

En parallèle de la collecte du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2023, c'est aussi le moment de retrouver la troupe des Enfoirés sur scène pour leur grand concert annuel. Enregistré à Lyon en début d'année, ce grand spectacle regroupe 47 artistes pour un show comme seuls savent le faire les Enfoirés. Ce concert est diffusé sur TF1 et sur France Bleu Gironde le vendredi 3 mars à 21h15. Dès 20h, retrouvez les coulisses avec Eric Bastien et Laurent Petitguillaume. Pendant tout le week-end, France Bleu Gironde vous fait découvrir les chansons de ce nouveau spectacle et vous offre des albums achetés au profit des Restos du cœur. Pour rappel, chaque vente de CD et DVD permet aux Restos du cœur de distribuer 17 repas. On compte sur vous !