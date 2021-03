Un an après, rencontre avec nos héros du quotidien : Fabien Gillard, éboueur de Bordeaux Métropole

12 mois qui nous ont changé : 17 mars 2020 – 17 mars 2021. Une journée spéciale où France Bleu Gironde met en lumière les personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire : éboueur, hôtesse de caisse, personnel de santé, chauffeurs de bus… Ce mercredi 17 mars 2021 nous proposons 4 portraits de professionnels qui partagent avec nous leur ressenti et leurs espoirs pour la suite.

Fabien Gillard, éboueur de Bordeaux Métropole © Radio France - Marie Ottoz

Un an après, nos héros du quotidien - Fabien Gillard, éboueur Copier

Fabien Gillard est éboueur pour la métropole bordelaise depuis un an. Après avoir travaillé dans une cave coopérative à Blaye il décide de se réorienter et débute sa formation d'agent de collecte juste avant le premier confinement. Il garde un bon souvenir de sa prise de poste dans un contexte si particulier, les bordelais multipliant les signes de reconnaissance et les cadeaux divers pour féliciter les agents de collecte. Il reste cependant des comportements à corriger : n'oublions pas de jeter nos masques dans des sac poubelles fermés et non directement dans les poubelles.