France Bleu Gironde solidaire avec ceux qui ont continué à travailler pendant ces douze mois de crise sanitaire : éboueur, infirmière libérale, hôtesse de caisse, chauffeur de bus nous leur avons donné la parole. Un an après comment vont-ils ? Que retiennent-ils de l'année écoulée ?

Un an après, rencontre avec nos héros du quotidien : Hervé Gaissard, chauffeur de bus TBM

12 mois qui nous ont changé : 17 mars 2020 – 17 mars 2021. Une journée spéciale où France Bleu Gironde met en lumière les personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire : éboueur, hôtesse de caisse, personnel de santé, chauffeurs de bus… Ce mercredi 17 mars 2021 nous proposons 4 portraits de professionnels qui partagent avec nous leur ressenti et leurs espoirs pour la suite.

David Dupré (manager) à gauche, Hervé Gaissard (chauffeur de bus) à droite © Radio France - Marie Ottoz

Pour Hervé Gaissard, chauffeur de bus TBM sur la ligne 1 (Gradignan Beau Soleil - Bordeaux Jardin Botanique) et la ligne 31 (Gradignan Village 5 - Bassens Quai Français), il était étrange de circuler au sein d'une ville vide, parfois sans passagers. Une fois les usagers revenus, masques et produits pour se désinfecter les mains sont devenus un réflexe respectueux des autres et de soi. Hervé espère toutefois que cela se terminera bientôt afin de pouvoir renouer des contacts avec ses passagers !