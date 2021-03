Un an après, rencontre avec nos héros du quotidien : Johanna Aurian, infirmière libérale à Bègles

12 mois qui nous ont changé : 17 mars 2020 – 17 mars 2021. Une journée spéciale où France Bleu Gironde met en lumière les personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire : éboueur, hôtesse de caisse, personnel de santé, chauffeurs de bus… Ce mercredi 17 mars 2021 nous proposons 4 portraits de professionnels qui partagent avec nous leur ressenti et leurs espoirs pour la suite.

Johanna Aurian, infirmière libérale à Bègles © Radio France - Marie Ottoz

Johanna Aurian est infirmière libérale en Gironde depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Installée à Bègles, elle se déplace sur l'ensemble de la commune et travaille actuellement également dans les centres de vaccination de Bordeaux-Bagatelle et Pellegrin.

Comment vous vous sentez après cette année qui a dû être particulièrement éprouvante pour vous ? Pour tous les infirmiers et les infirmières libérales ?

Johanna Aurian : "On se sent bien. On est content de participer à cette vaccination. Le futur renouveau après une année difficile, car il a fallu s'organiser sans matériel, sans trop d'aides. Personnellement, il a fallu se déshabiller en rentrant à la maison, pour ne pas contaminer notre maison, faire attention à nos patients. Donc une réorganisation de travail, se doucher matin, midi et soir pour ne pas contaminer la maison, pour ne pas contaminer nos proches. On s'est senti isolé comme tout le monde, parce que nous, on travaillait, on a été au front, mais on pouvait pas voir nos familles non plus. Être seul, faire attention aux enfants à la maison, les envoyer chez les grands parents, ça a été une façon de travailler différemment et une restructuration sur tous les plans, personnel et professionnel."

Est ce que les rapports avec les gens lors de vos tournées, notamment à Bègles, ont changé ? Vous me disiez que beaucoup sont isolés, qu'il y ait un virus ou pas. Ils partagent davantage avec vous leurs inquiétudes ?

"Il étaient beaucoup derrière la télévision. Nous et les auxiliaires de vies ont été des visites quotidiennes, leur pilier. Mais pas plus d'inquiétude que ça."

Il va y avoir de nouvelles annonces demain (jeudi 18 mars 2021). À quoi vous vous attendez?

"Le retour de vaccin AstraZeneca. On espère bien qu'il va revenir. Le risque, pour l'instant, a été montré de trombose. Mais la contraception, donne ces risques aussi, et d'une façon bien plus élevée au taux que le vaccin. Tout vaccin n'est pas anodin, donc on devrait pouvoir revenir dessus."