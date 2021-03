Un an après, rencontre avec nos héros du quotidien : Martine Simounet, hôtesse de caisse

12 mois qui nous ont changé : 17 mars 2020 – 17 mars 2021. Une journée spéciale où France Bleu Gironde met en lumière les personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire : éboueur, hôtesse de caisse, personnel de santé, chauffeurs de bus… Ce mercredi 17 mars 2021 nous proposons 4 portraits de professionnels qui partagent avec nous leur ressenti et leurs espoirs pour la suite.

Martine Simounet, hôtesse de caisse et d'accueil du Carrefour Market de Bordeaux Bastide © Radio France - Marie Ottoz

Un an après, nos héros du quotidien - Martine Simounet, hôtesse de caisse Copier

Martine Simounet travaille au Carrefour Market de Bordeaux Bastide depuis son ouverture en 2006. Elle connaît bien le quartier et les clients, profitant d'une ambiance chaleureuse propre à un commerce de proximité. Cette année a été particulièrement déroutante avec l'instauration des masques, l'installation des plexiglas autour des caisses, les jauges clients...

Vous êtes l'une de ces travailleurs que l'on appelle "travailleurs de la seconde ligne". Toucher les produits, accueillir les clients... Est ce que vous avez eu peur de pouvoir transporter le virus ? Peut être le transmettre à vos proches en rentrant ?

Martine Simounet : "On y pense, mais après, c'est devenu des automatismes à partir du moment où les gestes barrières sont respectés... Puis on a tout vraiment mis à disposition du personnel et aussi des clients (gel hydroalcoolique entre autres). Je n'avais pas cette appréhension là. Après, on se dit que ben, on peut effectivement y être confronté. Mais là, jusqu'à maintenant, au niveau du magasin comme tout avait été mis en place."