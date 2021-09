Après un an et demi de Covid-19 : à quoi aspirent les Franciliens ?

François Michelot, démographe au département habitat et société à l'Institut Paris Région, était l'invité de France Bleu Paris à 8h15. Un an et demi après le début de la crise, les Franciliens n'ont pas quitté la région et aspirent à plus de télétravail, indique un baromètre publié ce mardi.