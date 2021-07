Un nouveau commandant pour le porte-avions Charles de Gaulle

Le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot est officiellement depuis ce jeudi matin le 13ème commandant du Charles de Gaulle. Sa prise de fonction s'est déroulée sur le pont d'envol du porte-avions, à quai à Toulon, en présence de l'équipage et d'autorités civiles et militaires notamment.

Le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot est désormais le nouveau commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Cet ancien pilote de chasse embarqué succède au capitaine de vaisseau Guillaume Pinget. Et devient le 13ème commandant du porte-avions. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu ce jeudi matin sur le pont d'envol de Charles de Gaulle, en présence de l'équipage du navire, des autorités militaires et civiles, des proches du nouveau commandant et de représentants de la ville de Paris, ville marraine du fleuron de la marine nationale.

Répartis sur le pont d'envol, les 1200 marins qui composent l'équipage du porte-avions. C'est d'abord le capitaine de vaisseau Pinget commandant sortant , précédé du vice-amiral d'escadre Xavier Baudouard, commandant la Force d'action navale qui salue une dernière fois son équipage, et le fanion du Charles de Gaulle. Puis il est raccompagné et quitte le bord pour laisser le 13ème commandant prendre ses fonctions.

Salut au fanion, revue de la garde et enfin des troupes avant son discours. Quelques mots pour rappeler son admiration "de cet équipage résilient qui permet de doter la France d'un outil politique et militaire exceptionnel" et sa fierté d'être à la tête du vaisseau amiral de la marine nationale, avant de partager ce moment important dans la carrière d'un officier avec ses proches notamment.

Revue de la garde effectuée par le nouveau commandant du porte-avions © Radio France - Christelle MARQUES

Un retour sur le CDG

Cela n'est pas la première fois que le capitaine de vaisseau Martinot pose le pied sur le CDG. Originaire d’Auxerre et après avoir obtenu son brevet de pilote de chasse embarqué, il est affecté à la Flottille 11F et obtient sa qualification à l’appontage sur le Charles De Gaulle sur Super-Étendard Modernisé. Successivement responsable doctrine au sein de l’état-major de la Force de l’aéronautique navale, chef de la cellule dissuasion nucléaire de la Flottille 11F, puis commandant de la Flottille 12F, il est breveté de l’École de Guerre en 2016. Il devient ensuite de 2016 à 2017, commandant en second du porte-hélicoptères amphibie Mistral qui effectue une mission Jeanne d’Arc durant son affectation. Commandant adjoint opérations du Charles De Gaulle entre 2017 et 2019, il participe à la remontée en puissance opérationnelle du porte-avions à la suite de son deuxième arrêt technique majeur, dans le cadre de la mission Clemenceau 2019. De 2019 à 2021, il commande la frégate La Fayette et prend part aux opérations Chammal et Irini.

Le Charles de Gaulle est en arrêt technique après une mission, couronnée de succès. Prochain départ en octobre pour des essais à la mer et une progressive remontée en puissance avant un exercice opérationnel en fin d'année en Méditerranée.