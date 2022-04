"On va tenter de faire déjouer Toulouse" espère Fabien Mercadal, l'entraîneur de QRM

L'objectif de Fabien Mercadal est clair : le maintien en ligue 2 de football. L'entraîneur de QRM a six matchs devant lui avant la fin de saison pour tenir cette ambition. Et dès ce samedi, sans doute le plus gros morceau : Toulouse, le leader du championnat.

"On va tenter de faire déjouer cette équipe de Toulouse" prévient l'entraîneur des rouge et jaune. "Cela fait partie des matchs où l'on n'a rien à perdre" ajoute Fabien Mercadal, invité de France Bleu Normandie ce vendredi, qui veut croire dans les "chances offensives" de ses joueurs et pas seulement miser sur la défense.

En tout cas l'envie est là. "Le club est soudé dans cette opération maintien" assure l'entraîneur. "On sait ce qu'on doit faire. Il nous reste six maths : deux victoires, deux nuls devraient suffire pour se sauver" et c'est que vont chercher Fabien Mercadal et ses joueurs.

France Bleu Normandie vous donne rendez-vous pour les cinq derniers matchs de QRM. A suivre en intégralité sur notre antenne à compter de ce mardi 20 avril à 20h pour la réception de Nîmes.

L'interview complète de Fabien Mercadal est à réécouter ici.