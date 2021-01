Vaccination contre le Covid-19 : le CHU de Toulouse répond à vos questions dans la matinale de France Bleu

La vaccination contre le Covid-19 s'accélère. Elle débute ce lundi en Occitanie pour toutes les personnes de plus de 75 ans et les personnes présentant des pathologies graves. France Bleu Occitanie et le CHU de Toulouse se mobilisent toute la semaine pour répondre à vos questions dans la matinale.