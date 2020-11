Vendée Globe 2020 : une skipper depuis Nice part à l'assaut de ses rêves loin du confinement

Alexia Barrier part pour son premier Vendée Globe avec le plus vieux bateau de la flotte et un immense défi : transmettre l'immensité des océans et faire rêver. La navigatrice Méditerrannéenne a le soutien de milliers d'écoliers et une mission scientifique pour la planète.

Alexia part... enfin! pour le Vendée Globe. Son premier.

Elle en rêvait depuis l'âge de dix ans. Un départ des Sables-d'Olonne dimanche 8 novembre 2020. Elle a 40 ans dont l'expérience de 17 traversées de l'Atlantique, 3ème de la Transat AG2R-La Mondiale, et une réputation de courage hors normes.

Alexia danse sur son bateau

Pour l'audacieuse aventurière, la mer reste "_le plus grand espace d'aventure et de liberté.._. sur mon bateau je peux aller à droite ou à gauche quand je veux ... chanter ou danser... Et je promets d'envoyer des messages à tous ceux qui restent à terre pour partager mon aventure..."

"Je penserai à tous ceux qui sont confinés seuls ...notre plus grand défi pour les marins est plus que jamais de faire rêver..."

Son bateau TSE-4MyPlanet a déjà fait quatre fois le tour du monde en 22 ans. "C'est le plus vieux et le plus lourd de la flotte mais il est costaud, il connait la route et saura me ramener à bon port... j'ai confiance en lui" assure la navigatrice sur France Bleu Azur.

Alexia suivie par des milliers d'écoliers

L'azuréenne a une autre ambition : aider la science à préserver les océans. Elle a fondé l'association 4MyPlanet pour sensibiliser les enfants à la découverte de la mer et la lutte contre les pollutions. Pour ce Vendée Globe, "200 classes de se sont inscrites" pour suivre son aventure qui l'emmènera autour du monde durant les trois prochains mois avec un tour de l'Antarctique et le passage redouté du Cap Horn.

Une mission scientifique

Alexia Barrier embarque à bord des bouées, des flotteurs et des robots équipés pour effectuer des prélèvements de température et de taux de salinité en surface et en profondeur. _"D_es données à destination des scientifiques du monde entier ... elles sont essentielles pour analyser la densité de l'eau qui conditionne les courants dont l'évolution participe au changement climatique." Des données notamment pour l'IFREMER (l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer).

Pour en arriver là, elle a obtenu le soutien du Conseil Départemental des Alpes Maritimes et un sponsor TSE spécialiste des centrales solaires qui a versé 300 000 euros essentiels pour participer à cette compétition de légende. "Je n'ai pas le budget des autres concurrents" qui en moyenne tourne autour d' 1 million et demi d'euros et pour les plus importants jusqu'à 15 millions d'euros.

Alexia Barrier vit depuis son enfance sur la Côte d'Azur.

Alexia Barrier Vendée Globe 2020 - SIAC communication

Alexia Barrier Vendée Globe 2020 - SIAC communication