VIDEO le chef cuisinier du Crous de Poitiers veut surprendre au concours Gargantua des collectivités

Créé en 1989 par le réseau Restau’Co , le Gargantua est l’événement incontournable du secteur de la restauration collective en gestion directe. Pour le concours : le cuisinier du Crous a proposé une recette zéro déchets : une ballotine de volaille farcie aux fanes de radis accompagnée de radis glacés, d’un oignon farci d’un siphon de pommes de terre et d’une sauce chlorophylle crémée à base de fanes de radis glacés. Réalisée avec des produits locaux et de saison, cette recette respecte le cahier des charges. C'est sur cette recette qu'il s'est qualifié pour la grande la finale, ce 7 novembre à Paris. Le chef Johnny Vezien et son second Lucas, nous ont ouvert les portes de leur cuisine à l'occasion de leur dernier entrainement au menu : poulet fermier aux aiguilles de pins linguines de butternut embeurré de choux à l'orange et en dessert œuf en omelette, poire et fromage de chèvre, huile de sauge et vanille.

