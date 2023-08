Rentrée économique : le blues des artisans alsaciens

Jean-Luc Hoffmann a fait part de son inquiétude. Le président de la chambre des métiers d'Alsace a évoqué ce mardi lors d'une conférence de presse l'Etat d'esprit actuel des artisans. Et le tableau est plutôt sombre. D'après des chiffres extraits d'une étude de l'observatoire Opage, les dirigeants alsaciens sont moins optimistes que l'an dernier à la même période. Conséquence : ils comptent moins investir : 32,5% des entrepreneurs comptent développer leur activité, contre 35% en 2022.

ⓘ Publicité

Augmentation des défaillances d'entreprises

Parmi les données préoccupantes également : les trésoreries qui s'érodent (35,2% contre 33% en 2022) et les défaillances d'entreprises, qui, elles, augmentent : plus de neuf procédures sur dix concernent des très petites entreprises, dont les trois quarts sont immédiatement liquidées. Deux catégories d'entreprises sont les plus touchées, toujours d'après l'étude : celles qui ont bénéficié d'aides publiques leur permettant de retarder l'échéance d'une cessation et celles qui n'arrivent pas à rembourser leur PGE (prêt garanti par l'Etat).

Inquiétudes sur le secteur du bâtiment

Mais la plus grosse inquiétude concerne le secteur du bâtiment : avec 40% de permis de construire en moins, c'est tout le secteur qui est menacé selon la chambre des métiers. Car si des bâtiments neufs ne sont pas construits, il y a moins de travail à terme pour ce qu'on appelle le second œuvre : les électriciens , les plâtriers ou les peintres par exemple. Jean-Luc Hoffmann en appelle donc au gouvernement. "Nous sommes dans l'espoir que le gouvernement prenne des mesures très vite pour accompagner le bâtiment qui représente beaucoup d'emplois en Alsace et en France."