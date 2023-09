REPORTAGE - La voie ferrée reconstruite de Casamozza à Vescovato, un projet sur de bons rails ?

Le projet de reconstruction de la voie ferrée de la gare de Casamozza jusqu'en Casinca est remis sur le tapis à l'occasion de cette rentrée. Le maire de Vescovato déplore l'absence de réunion depuis 5 ans avec la Collectivité de Corse.

"Ça fait 5 ans que nous n'avons plus aucune réunion, aucun contact. Nous avons eu des réunions préparatoires en amont et depuis, il n'y a plus rien eu" explique Benoît Bruzi. "J'aimerais vraiment que ce projet redémarre ou peut-être qu'il n'est pas arrêté. Mais en l'occurrence les maires de la microrégion n'ont pas été informés sur ce sujet-là. Je pense que quand même, la Collectivité et les Chemins de Fer de la Corse, puisqu'ils sont déjà propriétaires d'une emprise de 3 hectares et demi sur la commune de Vescovato, savent très bien que c'est un projet qui serait très intéressant pour le développement du territoire et aussi pour le développement du ferroviaire en Corse".

Cependant, le maire de Vescovato n'attend pas pour avancer, il a déjà mis à disposition de sa population une navette qui effectue plusieurs fois par jour le trajet Arena-Casamozza,

"Nous, pour être vraiment concrets avec les paroles et nos actes, nous avons mis en place cette navette" dit-il. "Nous travaillons avec une société de communication qui nous met gratuitement le véhicule à disposition, c'est-à-dire que c'est un véhicule publicitaire qui sillonne la commune et le territoire. Il est logo-typé, ce qui permet aux entreprises, même aux collectivités, de faire de la publicité dessus et ce qui permet justement que la voiture soit, je dirais, mise à disposition gratuitement. Ensuite bien entendu, le fonctionnement, c'est nous qui assurons le personnel, le carburant et l'entretien courant du véhicule. Un personnel, c'est un temps plein, ça représente environ 40 000 € par an, en termes de carburant, ça représente entre 250 et 300 € par mois. Mais c'est un service qu'on offre à notre population. Notre population qui est vraiment en demande".

De son côté, la Collectivité de Corse indique que le projet n'est pas à l'arrêt et que des études sont en cours pour tenter de surmonter un "obstacle" venu se greffer au tracé historique des chemins de fer. Un tracé qui allait autrefois jusqu'à Porto-Vecchio avant d'être endommagé au cours du retrait des troupes allemandes lors de la seconde guerre mondiale ; les ponts détruits à l'époque ne furent jamais reconstruits et les rails furent par la suite démontés.

Un AMG 800 en gare de Bastia, outil principal du transport de passagers en train, sur les rails de Corse © Maxppp - Aurelien Morissard

Des études en cours pour surmonter un "obstacle"

Flora Mattei, conseillère exécutive présidente de l'Office des Transports de la Corse, évoque un "verrou technique" qui empêche à cette heure toute budgétisation et toute communication d'un calendrier des travaux. "Il y a des études qui sont en cours et un travail partenarial d'ailleurs avec l'Office d'Equipement Hydraulique, parce que c'est vraiment conjointement qu'on a pu constater un problème, je dirais, géométrique sur ce croisement entre l'ouvrage hydraulique et le passage du fuseau historique" explique-t-elle. "Des études sont donc en cours pour voir comment contourner correctement et mettre en sécurité le tracé nouveau -la prolongation en quelque sorte jusqu'à Vescovato de la ligne voie ferrée- toute en conservant en tout cas l'implantation actuelle -qui a été établie par les équipes de géomètres- de l'organe hydraulique, qui est un organe incontournable avec de l'eau brute et donc qui achemine de l'eau pour beaucoup d'agriculteurs".

La future gare de Vescovato serait située à environ 4 kilomètres à vol d'oiseau de celle de Casamozza. Sa création, à proximité du stade Jean Filippi, impliquerait forcément un passage par Monte dont le maire Jean-François Mattei se dit favorable au projet, d'autant que dans la perspective de la construction à horizon 2026 du centre de surtri sur sa commune, il est prévu un transport de nuit des déchets par le train.

"Il n’y a qu'à reposer les rails"

"Avec les problèmes d'embouteillages, il faut promouvoir un maximum ce genre de mobilité, donc le transport en commun, le train, c'est très bien. Je sais qu'il y a quelque chose qui est prévu" souligne Jean-François Mattei. "Nous, dans notre PLU (Plan Local d’Urbanisme, ndlr), on a prévu un arrêt de train à Anghiolasca. La voie de chemin de fer, elle va passer au pied du terrain qui va accueillir le centre de surtri. Dans le plan de la Collectivité de Corse sur l'élimination des déchets, il est prévu de transporter de nuit les déchets jusqu'au centre. Aussi si vous assurez le transport de déchets de nuit, vous pouvez transporter des passagers dans la journée. Et d'ajouter : "Il y a une emprise, elle a toujours appartenu à la CdC, c'est très facile à faire, il n’y a qu'à reposer les rails. À l'époque, ils ont enlevé les rails, mais bon, Il n'y a qu'à les remettre, il n'y a rien qui a été construit".

Qu'en pense la population casincaise ?

Pour Sylvie, mère de deux enfants dont un lycéen à Bastia : "ça serait très bien parce que pour les gens qui travaillent sur Bastia, le train a beaucoup plus de départs et de retours dans la journée puisque c'est à peu près toutes les demi-heures et ça serait beaucoup plus pratique pour tout le monde et surtout pour le scolaire puisque les scolaires, le matin, ils ont le car ramassage scolaire qui passe à 06h45 et le soir revient à 18h45, alors que le train c'est à peu près toutes les demi-heures, et c'est quand même beaucoup plus pratique”.

“Ça éviterait tout ce trafic parce que la route est encombrée" selon Marie, retraitée vivant, elle aussi, en Casinca. “Et puis même pour aller voir un médecin, pour faire les magasins à Furiani, avoir un train à proximité, c'est toujours un plus".

“C'est un réel avantage écologique et économique” estime pour sa part Michèle, habitante de Vescovato, qui pour travailler se rend chaque jour dans quartier de Saint-Joseph de Bastia via la gare de Casamozza. “Parce qu'évidemment, vu le l'inflation au niveau du carburant, ça nous fait quand même de sacrées économies et en plus notre employeur peut nous verser une indemnité qui nous paye quasiment la moitié de l'abonnement du train qui coûte une cinquantaine d'euros par mois”.

