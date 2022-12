Retour sur les bonnes nouvelles qui ont marqué l'année 2022 en Creuse

Et si pour une fois, on ne regardait que le verre à moitié plein ? L'actualité n'est pas toujours souriante, mais 2022 nous a tout de même apporté de belles choses en Creuse. Alors que 2023 se profile, retour sur les meilleurs moments de l'année qui se termine.

Un chèque pour le petit théâtre de Guéret

Le 16 septembre, Stéphane Bern est à Guéret. L'animateur accompagne Emmanuel Macron de retour en Creuse. Le chef de l'Etat s'est déplacé deux fois dans notre département, une première fois en janvier , et l'autre en septembre pour lancer les journées internationales du patrimoine. Stéphane Bern ne vient pas les mains vides. Il va remettre un chèque de 500.000 euros du Loto du patrimoine pour la rénovation du petit théâtre de Guéret. Il est d'ailleurs sur France Bleu Creuse le matin même pour justifier de cette aide exceptionnelle. Construit en 1837, le théâtre est fermé au public depuis près de quarante ans. Le montant des travaux est estimé à quatre voire six millions d'euros par la mairie de Guéret.

Le retour du Tour de France en Creuse

Cela fait 12 ans que les amateurs de la petite reine l'attendent et l'espérent ! Le Tour de France revient en Creuse. L'évènement est officialisé le 27 octobre . Le peloton de la Grande Boucle passera en Creuse, le dimanche 9 juillet 2023, lors de la 9e étape entre la Haute-Vienne et le Puy-de-Dôme. Les coureurs arriveront par la départementale 10, depuis Felletin, Pontcharraud, Saint-Maurice-Prés-Crocq. Ils entreront dans le bourg de Crocq, au niveau de la départementale 996, avant de filer vers le Puy-de-Dôme via Basville. Le maire de Crocq, Jean-Luc Pierron, est venu partager son enthousiasme sur France Bleu Creuse .

La naissance d’un bébé ukrainien à Guéret

Les Creusois sont généreux et c'est tout naturellement qu'ils ouvrent leurs portes et leurs cœurs aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Rapidement, le département s'organise pour coordonner l'aide à l'Ukraine . Et dès que possible, des camions quittent la Creuse pour apporter des vêtements et des médicaments dans le pays en guerre. Sept mois après le début du conflit, un bébé ukrainien naît à Guéret. Inna, arrivée dans le département en mars, donne naissance à une petite Rada le 23 septembre. Le papa n'est pas présent à l'accouchement et pour cause, il est resté en Ukraine, sur le front, pour se battre.

L'incroyable découverte aux thermes d’Évaux-les-bains

En avril ne te découvre pas d'un fil ? A Evaux-les-Bains, les archéologues font mentir le dicton ! Ils mettent au jour, au pied de l'hôtel thermal en pleine rénovation, des vestiges d'un complexe thermal antique édifié au début de notre ère. Si les bassins antiques étaient connus, les fouilles révèlent un pan inconnu du site, de vrais trésors comme des couloirs jamais recensés, des accès à ce complexe gallo-romain également et de nouvelles salles "qui n'étaient pas connues et qui bouleversent la perception du monument".

Le circuit du Mas du Clos rouvre

C'est l'histoire d'une renaissance ! A Saint-Avit-de-Tardes, les moteurs rugissent à nouveau sur le circuit automobile du Mas du Clos. Créé en 1963 par Pierre Bardinon, l'un des plus connus collectionneurs de voitures Ferrari au monde, le circuit ferme en 2010 car il n'est plus aux normes. Douze ans plus tard, Alexandre Bardinon, le petit-fils de Pierre Bardinon , engage les travaux nécessaires pour lui redonner vie. Et le 22 octobre, les amateurs de vitesse sont au rendez-vous pour les premiers tours de circuit.

Les Bodin's font de la pub pour le festival de la pomme de terre de Saint-Fiel

Les organisateurs de la fête de la pomme de terre de Saint-Fiel ont réussi un coup de maître cet été. Ils ont réussi à convaincre le duo comique des Bodin's d'enregistrer une petite vidéo pour faire la promotion de leur manifestation, l'un des événements incontournables de l'été en Creuse. Elle a finalement été vue près de 30.000 fois sur les réseaux sociaux.

Deux vaches creusoises brillent au salon de l’agriculture à Paris

Vitrine de l'agriculture française, le Salon international de Paris retrouve fin février, toutes ses habitudes après deux années sous Covid. Et à l'heure du bilan, la Creuse fait étalage de son savoir-faire, surtout le GAEC Lagautrière à Villard et le GAEC Desassure à Chéniers. Onze vaches sont présentées aux enchères de race Limousine Label rouge, viande de boucherie, dont les leurs, Jactance et Novice. Bilan, les deux meilleures ventes, 9.000 euros pour la première et 10.000 euros pour la deuxième.

Quand on vous dit que la Creuse mérite le détour

Les Creusois sont fiers de leur département et ils ont bien raison ! En 2019, la Creuse est la troisième destination la plus zen de France selon le guide du Routard. Et en 2022, le sud-creusois est à l'honneur dans le Routard.com. Le guide propose une sélection de dix destinations à découvrir ou à redécouvrir dans les plus beaux coins de France où "la richesse du patrimoine fait écho aux promesses de la nature". Il met en avant "la perle de la région", le lac de Vassivière, l'un des plus grands lacs de France.